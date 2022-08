30 év után győzött a rák: meghalt a Grease sztárja

Augusztus 8-án dél-kaliforniai otthonában elhunyt Olivia Newton-John angol–ausztrál énekesnő és színésznő – adta hírül a WebMD. A négyszeres Grammy-díjas művész már hosszú ideje küzdött mellrákkal, amely több alkalommal is kiújult nála, a daganat végül a gerincére is áttétet képzett, így 73 éves korában a betegség felülkerekedett rajta. Jótékonysági kampányaival többször is felhívta a figyelmet a daganatok veszélyeire és a szűrések fontosságára, valamint egy alapítványt is létrehozott, amellyel a rák kezelését célzó kutatásokat finanszírozta.

Harminc éve küzdött a daganattal

„Olívia a diadalok és a remény szimbóluma volt az elmúlt 30 évben, amely számára a daganat elleni állandó harcot jelentette” – mondta el férje a színésznő Instagram-oldalán. A színésznőnél ugyanis több mint három évtizede, 1992-ben diagnosztizálták először ezt a betegséget. Akkor az orvosok még korai stádiumban felfedezték a daganatot, elmondása szerint annak köszönhetően, mert rendszeresen járt szűrővizsgálatokra. Később ő maga is számos rendezvényen hangsúlyozta a szűrések fontosságát és az egységes fellépést a rák elleni küzdelem támogatására.

Olivia Newton-John régóta küzdött a betegséggel. Fotó: Getty Images

A színésznő sokszor a hírnevét is felhasználta arra, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, amely világszerte több mint 2 millió nőt érint. A nevével fémjelzett rákkutató központnak dollármilliókat sikerült gyűjtenie a jótékonysági kampányainak köszönhetően. Az egyik leghíresebb ilyen kampány során hosszú sétát tett a Kínai Nagy Falon, hogy ezzel is rávilágítson, a betegeknek milyen nehéz és megerőltető utat kell megtenniük a gyógyulás felé vezető úton.

Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint az összes daganatos megbetegedés közül a mellrák a leggyakrabban diagnosztizált daganat, illetve az első számú halálok a nők körében. Egyes statisztikák szerint Magyarországon évente több mint kétezer nő hal bele ebbe a betegségbe. Férfiaknál is előfordulhat, náluk jóval ritkább, de gyorsabb lefolyású, rosszabb indulatú daganat. A betegség előfordulásáról, tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről bövebben az alábbi cikkünkben írtunk.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!