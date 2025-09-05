Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Rákműtéten esett át Joe Biden, így van most a volt elnök

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Sikeres volt Joe Biden volt amerikai elnök rákműtéte és jól halad a gyógyulás útján - közölte helyi idő szerint csütörtökön az NBC News amerikai hírcsatorna Biden csapatának egy szóvivőjére, Kelly Scullyra hivatkozva.

A 82 éves Biden májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd, csapata pedig arról adott hírt, hogy bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre. Ezúttal azonban egy bőrrákos szövetet távolítottak el a volt elnök homlokáról.

Biden már elnöksége idején, 2023-ban átesett egy műtéten, szintén rákos bőrelváltozás miatt. Az egykori elnök fizikai és mentális állapota gyakran került kereszttűzbe hivatali ideje alatt, maga Biden pedig a 2024-es elnökválasztási kampány idején végül visszalépett a jelöltségtől. Azóta a volt politikus visszavonultan él és csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.

Joe Biden
Ezúttal egy bőrrákos szövetet távolítottak el a volt elnök homlokáról. Fotó: Getty Images

A prosztata (dülmirigy) rosszindulatú daganata a második leggyakoribb oka a férfiak rákos halálozásnak. Az előfordulása az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. A betegségről mindent megtudhat az alábbi cikkünkből !

