Jelek, melyek tüdőrákra figyelmeztethetnek

A KSH adatai alapján a rosszindulatú daganatos megbetegedések száma az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan emelkedett: míg 1999-ben 141 ezer ilyen esetet dokumentáltak, addig 2015-ben már közel 348 ezret. A Nemzeti Rákregiszter legfrissebb adatai szerint a tüdőrák a második leggyakrabban előforduló ráktípus Magyarországon, amelyet 2015-ben 12 071 esetben diagnosztizáltak (7 025 férfinál és 5 046 nőnél). A tüdőtumorok 85-87 százaléka az aktív, 3-5 százaléka pedig a passzív dohányzással hozható összefüggésbe. A betegség leggyakrabban 50-70 éves kor között fordul elő.

Fontos tudni, hogy a tüdőrák alattomosan fejlődik ki: a korai stádiumban a legtöbbször semmiféle figyelmeztető tünete nincsen. Ahogy azonban a betegség egyre inkább a előrehalad, különféle panaszokat is okozhat.

Nem múló köhögés

Köhögni időnként mindenki szokott - ez egy teljesen normális reakció, amely hátterében irritáció vagyfertőzésis állhat. Ám, ha a köhögés nem akar múlni, tehát legalább három hétnél régebb óta tart - minden fajta egyéb fertőzésre utaló panasz (például láz) nélkül - akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A köhögés száraz is lehet, de váladékfelköhögéssel is járhat, sőt esetekben vállba vagy karokba kisugárzófájdalomis kísérheti.

A nem múló köhögés is tünet lehet

Mellkas- és hátfájdalom

A daganat átterjedhet a csontokra vagy a mellhártyára is, ilyenkor pedig a köhögés, a nevetés, vagy akár a mély lélegzetvétel is komoly fájdalommal járhat. A fájdalom a nyakba, hátba, vállba, karokba is kisugározhat, intenzitása pedig a daganat elhelyezkedésétől függ. Ha legalább négy héten keresztül megmagyarázhatatlan mellkasi vagy hátfájdalmat tapasztalunk, keressük fel orvosunkat.

Nehézlégzés, légszomj

A légszomj és a könnyű kifulladás a tüdőrák egyik legjellegzetesebb tünete, amely a tüdődaganatos betegek mintegy 90 százalékánál jelentkezhet. Természetesen más betegségekre is utalhatnak ezek a tünetek (például krónikus bronchitisre, vérszegénységre, keringési problémákra vagy fertőzésekre), de ezek közül egyiket sem szabad félvállról venni, érdemes minél gyorsabban kivizsgáltatni magunkat.

A tüdőrák kezeléséről részletesen itt olvashat!

Véres köpet

Mindenképpen aggodalomra okot adó jelenség, ha vért köhögünk fel vagy véres köpetet ürítünk, ezért a panasz jelentkezése esetén haladéktalanul keressük fel az orvosunkat.

Rekedtség

A rekedtséget okozhat fertőzés, allergia, vagy akár a refluxbetegség is - ám jó, ha tudjuk, hogy akár tüdőrák is állhat a panasz mögött. A tumor ugyanis nyomhatja, irritálhatja a hangszálakat vagy éppen az azokat irányító idegeket is.

Gyakori fertőzések

A tüdődaganat elzárhatja a légutak egy részét, így könnyebben alakulnak ki fertőzések, valamint a gyógyszerek is nehezebben juthatnak el az adott helyre. Ez pedig gyakori, nehezen gyógyuló, gyógyszeres kezelésre nem reagáló betegségeket eredményezhet.

A körmök megváltozása

A szervezet oxigénhiányos állapotára utal az, ha az ujjakon és a lábujjakon található körmök formája, állapota megváltozik, - például a körömágy felpuhul és érzékennyé, sérülékennyé válik. A jelenség a tüdődaganatos betegek mintegy 30 százalékánál jelentkezik - ám egyéb tüdő- vagy keringési problémák is okozhatják.