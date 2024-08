Ismét kórházban volt Reviczky Gábor

Reviczky Gábor hosszabb kihagyás után múlt héten ismét dolgozott A mi kis falunk forgatásán. Hogy miért volt ismét kórházban a Kossuth-díjas színész, arról ő maga beszélt a Fókusznak.

„Semmi bajom nem volt délelőtt, késő délután pedig felébredtem a kórházban. Végtelen fáradtságot éreztem, bementem a házba, lefeküdtem, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire” - mesélte a színész. Mint mesélte, mentőautóval vitték kórházba, ott tért magához a felesége mellett. „Megismertem a feleségemet, de nem tudtam a nevét. Másfél perc múlva jöttem rá, hogy hívják. A lányomnak csak a beceneve jutott eszembe, a fiam neve meg egyáltalán nem jutott eszembe. És kiderült, hogy a szívburkomon van egy Streptococcus-góc” - mondta el Reviczky Gábor.

A Streptococcusok olyan baktériumok, amelyek változatos megbetegedéseket okozhatnak a szervezetben, legjelentősebb képviselőjük az úgynevezett húsevő baktérium. A színész 23 napig feküdt a kórházban, ezalatt antibiotikumos kezelést kapott. Kiderült ugyanakkor, hogy más problémái is vannak, találtak a szervezetében több polipot is.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a színészt prosztatarákkal diagnosztizálták tavaly év elején, majd áttétek is kialakultak nála. Azóta többféle kezelést is kapott, illetve természetes gyógymódokat is igénybe vett.

Borítófotó: MTI/Cseke Csilla