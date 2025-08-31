Rák miatt műtötték Gordon Ramsay sztárséfet

A diagnózis szerint bazálsejtes karcinóma, avagy bazalióma alakult ki Ramsay arcbőrén. A hírt a sztár maga osztotta meg egy, az Instagram-oldalára feltöltött fotóval, amelyen egy kötés látható a bal füle alatt. A poszt szerint már el is távolították a daganatot a bőréről. A világhírű séf a történtek kapcsán a fényvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet.

Mi a bazalióma?

Mint azt korábban megírtuk, a bazalióma a leggyakrabban előforduló bőrráktípus Magyarországon. Elsősorban a napfénynek kitett testrészeken szokott kialakulni, így például az arcon, fülön, mellkason, háton, kopasz embereknél a fejbőrön. Többnyire az 50 év felettieket érinti. Korai felismerését nehezíti, hogy nem feltűnő a megjelenése, akár nehezen gyógyuló pattanásnak is hihetik az érintettek. Szerencsés helyzet ugyanakkor, hogy kevésbé agresszív, mint akár a melanóma, illetve ritkán ad áttéteket a szervezetben. Hajlamos viszont a kiújulásra.

A korán felfedezett bazalióma akár speciális krémmel, fagyasztással is megszüntethető. Ha viszont mélyebbre terjed a bőrben, akkor sebészi úton kell eltávolítani. Amennyiben a daganat elhelyezkedése, mérete nem teszi lehetővé a műtétet, úgy sugárkezelés vagy kemoterápia kínálhat megoldást a gyógyulásra.

