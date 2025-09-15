Az elsők között vagyunk a fej-nyaki daganatok halálozási listáján

"A fej-nyaki daganatokra is igaz, hogy a korai diagnózis életet menthet. Az elváltozást időben felismerve ezeknél a kórképeknél a túlélési arány 80-90%-os, ám jelenleg a diagnózis felállításakor sokaknál már előrehaladott stádiumban van a daganat, ezért az érintettek 60%-a 5 éven belül meghal" – mondta dr. Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója.

A fej-nyaki daganatok időbeni felismeréséért a legtöbbet a betegek tehetik. Aki három hétnél tovább fennálló tünetet – például rekedtséget, nyelési nehézséget, fájdalmat, vagy nyaki duzzanatot – tapasztal magán, haladéktalanul keressen fel fül-orr-gégészt!

A szűrővizsgálatok mellett az önellenőrzés is fontos. Fotó: Getty Images

Aki dohányzik vagy gyakran fogyaszt alkoholt, annak erősen ajánlott az évenkénti fül-orr-gégészeti szűrés akkor is, ha nincs panasza, valamint a fej és a nyak területének rendszeres önellenőrzése, áttapintása. Az ilyen daganatok tünetei közül ugyanis gyakran a nyaki áttét jelenik meg legelőször.

Magyarország évente nagyjából 5000 új esetet diagnosztizálnak, és minden évben 1600-2000 ember hal bele a fej-nyaki daganatokba. A legfontosabb rizikófaktor a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a humán papillomavírus fertőzés (HPV).

A fejen és a nyakon négy területen fordulnak elő a leggyakrabban daganatok: a szájüregben, mögötte a közép-garatban (a manduláknál), valamint az algaratban és a gégében.