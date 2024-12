Egyre több fiatal felnőttnél diagnosztizálják ezt a ráktípust

„A korai megjelenésű kolorektális rák esetszám-növekedése globális jelenség” – idézi az Amerikai Rák Társaság (ACS) közleménye dr. Hyuna Sungot, a The Lancet Oncology című folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzőjét. „Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy a növekvő trend elsősorban a magas jövedelmű nyugati országokra jellemző, most azonban világszerte a legkülönbözőbb gazdasági térségekben és régiókban is megfigyelhető a probléma” – tette hozzá. Sung és kutatócsoportja összesen 50 ország egészségügyi adatai alapján mérte fel a vastag- és végbélrák előfordulási aránya változásait több évtizedre visszamenőleg, a betegeket két csoportra osztva életkoruk alapján.

Az így kapott eredményekből kirajzolódott, hogy a vizsgált 50 ország közül 27-ben emelkedett a betegség előfordulása a 25-49 éves korosztályon belül. A növekedés mértéke Új-Zélandon és Chilében volt a legsúlyosabb, ahol a legutolsó tíz év adatai évenkénti 4 százalékos emelkedést mutattak. Eközben a 27 érintett országból 14-ben nem változott vagy még csökkent is az időskori (50 év feletti) vastagbélrákos megbetegedések lakosságszámhoz viszonyított aránya. A fiatalabbakat érintő rákos megbetegedések gyakoribbá válása egyes országokban inkább a férfiakat sújtotta, míg másutt a nőket. Előbbi csoportba tartozik:

Chile,

Puerto Rico,

Argentína,

Ecuador,

Thaiföld,

Svédország,

Izrael

és Horvátország;

utóbbiba:

Anglia,

Norvégia,

Ausztrália,

Törökország,

Costa Rica

és Skócia.

Hugo Toovey mindössze 26 éves volt, amikor kiderült: vastagbélrákja van.

„A feltárt trendek globális jellege rávilágít, milyen égető szükség van olyan innovatív eszközökre, amelyek segítik az étkezési szokásokhoz, a fizikai inaktivitáshoz és a túlsúlyhoz kapcsolódó rákos megbetegedések megelőzését és kontrollját” – hangsúlyozta Sung, hozzátéve, hogy kulcsfontosságú további kutatásokkal feltárni az aggasztó trendek mögött megbúvó egyéb tényezőket is. Ezenkívül a megelőzési stratégiákat nyilvánvalóan ki kell terjeszteni a fiatalabb generációkra is. „Segíthet csökkenteni a diagnózis felállításának késedelmét és így a halálozási arányt, ha fel tudjuk hívni a figyelmet a trendekre és a korai vastagbélrák jellegzetes tüneteire (végbélvérzés, hasi fájdalom, megváltozott székelési szokások és nyilvánvaló ok nélküli fogyás) úgy a fiatalok, mint az alapellátásban dolgozó egészségügyi szakemberek körében” – emelte ki a kutató.

