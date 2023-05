Bajt jelez, ha már huszonévesen elhízik a férfi

Ismert, hogy az elhízás súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, de egy svéd kutatás most arra is rávilágít, milyen komoly veszéllyel járhat a fiatalkori súlygyarapodás a férfiaknál. A tanulmányt jegyző tudósok azt írják, hogy azoknál, akik 17 és 29 éves koruk között sokat híznak, megnő a kockázata annak, hogy később a prosztatarák egy agresszív formája alakuljon ki, amelybe aztán bele is halhatnak – írja a WebMD.

A fiatalkori elhízás a prosztatarák kockázatát is fokozza férfiaknál. Fotó: Getty Images

Az idei Európai Elhízástudományi Kongresszuson bemutatott tanulmány szerzői több mint 258 ezer férfi adatait vizsgálták. Mindannyiuk testsúlyát legalább három alkalommal megmérték 17 és 60 éves koruk között. A legtöbb esetben ez objektív mérést jelentett, de a résztvevők egy kisebb része saját maga mérte a súlyát, illetve emlékezetből idézte fel, hány kilogramm volt korábban. Összességében kirajzolódott, hogy azoknál a férfiaknál, akik évente mintegy fél kilót híztak, 10 százalékkal gyakrabban alakult ki később agresszív prosztatarák, valamint 29 százalékkal magasabb arányban hunytak el a betegség következtében, mint azok, akik stabilan megőrizték súlyukat az évek folyamán.

További elemzések kimutatták, hogy a 17 és 29 éves kor közötti súlygyarapodás hordozta magában a legnagyobb veszélyt. Akik ebben az életszakaszban átlagosan 13 kilogrammal gyarapodtak, azok körében 13 százalékkal növekedett meg a prosztatarák kialakulásának kockázata, míg a betegség okozta halálesetek aránya 27 százalékkal bizonyult magasabbnak ebben a csoportban. Azt egyelőre a tudósok sem tudják biztosan megállapítani, hogy a súlygyarapodás vagy pusztán a hosszú távon fennálló súlytöbblet-e az általuk észlelt összefüggés legfőbb oka. Hangsúlyozták azonban, hogy a fiatal férfiak meredek súlynövekedésének megelőzése elengedhetetlen a prosztatarák megelőzése szempontjából.

A prosztatarák a második leggyakoribb rákos megbetegedés a férfiak körében (a tüdőrák után), évente több mint 1,4 millió esetet diagnosztizálnak világszerte. Egyes kockázati tényezőit, mint az idősebb életkor, a családi előzmények és számos genetikai marker, nem tudjuk megváltoztatni. De amin tudunk, mint például a súlygyarapodás, azon a szakemberek szerint létfontosságú, hogy tényleg változtassunk is.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!