Az Egyesült Államokban betiltottak egy népszerű e-cigarettát

Az Amerikai Egyesült Államokban betiltották a Juul Labs e-cigaretta termékek árusítását, mivel az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szerint a cég nem tudta elég meggyőzően bizonyítani, hogy az általa gyártott dohány, valamint mentol ízű e-cigaretták használata biztonságos.

A gyógyszerhatóság arra kötelezte a társaságot, hogy hagyjon fel termékeinek árusításával és felszólította a dohánykereskedőket, hogy vegyék le polcaikról a Juul elektromos cigaretták csomagjait és a hozzájuk tartozó utántöltő kapszulákat is – számolt be a a VG a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva.

A betitott e-cigaretta különösen a fiatalok körében volt népszerű. Fotó: Getty Images

A Juul Labs cég már jelezte, hogy nem ért egyet a hatóság döntésével, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy áruik a piacon maradhassanak. Szerintük már bebizonyították az FDA-nak, hogy készülékeik nem veszélyesek. A hatóságot azonban nem tudták meggyőzni arról, hogy a készülék használatakor nem jutnak a fogyasztó szervezetébe a nikotin mellett más egészségére potenciálisan káros anyagok is. Az FDA ugyanis a folyékony nikotin mellett olyan vegyületeket azonosított az utántöltő kapszulákban, amelyek hosszú távú egészségkárosodást is okozhatnak.

2019-ben egyébként a hatóság megszüntette a a cég gyümölcs ízesítésű e-cigarettájának gyártását, így fel kellett hagyniuk a kifejezetten fiatalokat célzó reklámtevékenységükkel is. Addigra a Juul készülékeit kilenc fogyasztó rejtélyes haláláért és több száz másik súlyos megbetegedéséért tették felelőssé.

Mint arról beszámoltunk, amerikai kutatók szerint, egyes ízesített e-cigaretták gyulladást okozhatnak az agyban, a vastagbélben és a gyomorban is. Ide tartozik, hogy a Biden-kormányzat – a világon először – törvényben szeretné maximálni a nikotin mennyiségét a cigarettában és más dohánytermékekben, beleértve az e-cigarettákat is. Szakértők szerint az amerikai példa ragadós lehet, az Európai Unió is csökkentheti a nikotintartalmat a cigarettákban a függőség megakadályozása érdekében.