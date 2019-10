A végbélrák lehetséges tünetei

Bizonyos esetekben a végbélrák szinte tünetmentes, de az enyhe vérzés - amelyet sokan az aranyeres vérzéssel kevernek össze - gyakran az első tünet. A rektális vérzésen túl az American Cancer Society szerint jelentkezhet még rektális viszketés, csomó, kinövés megjelenése a végbélnyílásnál, állandó "telítettség" érzete a végbélben, az emésztés megváltozása, elvékonyodó széklet, szokatlan váladék ürülése a végbélből, illetve a nyirokcsomók megduzzadása a végbél, illetve az ágyék környékén.

Fontos tisztában lenni vele, hogy a fenti tüneteket nemcsak végbélrák okozhatja: sokszor aranyér, fisszúra, polip, análisszemölcsvagy esetleg jóindulatú daganatos elváltozás áll a háttérben. Ugyanakkor bármelyiket tapasztaljuk is (pláne, ha többet egyszerre), mindenképpen az a legjobb, ha szakemberhez fordulunk. Sok más rákfajtához hasonlóan a korai felismerés jelentősen megnöveli ugyanis a beteg túlélési esélyeit.

A legtöbb végbélrákos betegséget (80%-át) 60 év feletti embereknél diagnosztizálják. 35 év alattiak esetében ez a rákfajta a férfiaknál gyakoribb, 50-60 év felett viszont már a nőknél. Egy kutatás szerint az egyedülálló férfiak hatszor olyan gyakran lesznek végbélrákosak, mint akik házasságban élnek. A betegség diagnosztizálása általában rutin rektális vizsgálat során történik, illetve kisebb beavatkozások, például aranyér, szemölcs, vagy polip eltávolítása esetén, de az sem ritka, hogy végbéltükrözés vagy végbél-ultrahang során derül ki, hogy valaki ebben a betegségben szenved.

Ha az orvosban végbélrák gyanúja merül fel, akkor biopsziát végez, hogy szövettani vizsgálattal bizonyosodjanak meg a gyanú valódiságáról, illetve gyakran vetnek még be ultrahangos eszközöket is a diagnózis megerősítéséhez. A betegséget leggyakrabban kemoterápia és sugárterápia keverékével kezelik, illetve ha ezek nem segítenek, akkor műtét is szóba jöhet.

Forrás: health.com