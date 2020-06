A bőrrák kevésbé ismert tünetei

Hámló vörös foltok

Előfordulhat, hogy barnás vagy vöröses, durva felületű foltok jelennek meg a bőrön, amelyek régi szemölcsre vagy varas sebre emlékeztetnek. Aggodalomra elsősorban akkor van ok, ha ezek a sebek nem múlnak, mivel az egyszerű seb vagy bőrprobléma általában néhány nap, legfeljebb egy hét alatt elmúlik. Ha olyasmit találunk a bőrünkön, ami tartósan nem múlik, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Ha tartósan fennálló elváltozást fedezünk fel a bőrünkön, érdemes szakemberhez fordulni

Vörös foltok

A bazális sejtkarcinóma vörös foltokban megjelenő bőrirritációként is jelentkezhet. A folt viszkethet, tapasztalhatunk hámlást, illetve nagyon hasonló lehet egy hámló bőrfolthoz. Ha rákos bőrkinövésünk van, azimmunrendszerreagál az abnormális sejtekre, ez az immunválasz pedig kivörösödést és irritációt okozhat, esetleg hámlást is. Itt is az a szabály, hogy ha huzamosabb idő alatt sem múlik vagy javul a panasz, mutassuk meg szakembernek.

Nyílt sebek

A bazális sejtkarcinóma vérző, nyílt vagy varasodó sebek formájában is jelentkezhet. Ahhoz hasonlítható, mint amilyen a bőrünk állapota egy nagyon komoly napégés után. Kicsi az esélye annak, hogy átterjed más testrészekre, de meg kell mutatni orvosnak, mivel nagyon káros lehet, különösen, ha a szemek vagy a száj környékén jelenik meg.

"Kráterek"

Az apró, véres közepű, vulkánszerű kinövések is rosszat jelentenek. Bár általában nem halálosak, maradandó hegeket is okozhatnak. Ha nem gyógyulnak vagy idővel rosszabbodnak, akkor ilyen esetekben is szakorvosi véleményre van szükség.