A vörös szőlő képes megelőzni a bélrákot?

A resveratrol, amely a szőlő mellett az áfonyában és földimogyoróban is megtalálható, egerekben lassítja a tumor növekedését. - írja cikkében a The Guardian. A vörösbort egykor az egészség áldásaként harangozták be, amely megvédheti a szívet és meghosszabbíthatja a várható élettartamot. De míg a tudósok megcáfolták ezt az állítást, úgy vélik, hogy legalább egy vörösbor összetevő - a resveratrol nevű vegyület - valódi egészségügyi előnyökkel járhat.

A kutatás megállapítja majd, hogy a hatóanyag alacsony dózisa, amely a vörös szőlőben, az áfonyában és a földimogyoróban is megtalálható, segíthet-e a vastagbélrák kezelésében. A tanulmány, amely az eddigi egyik legnagyobb rákmegelőzési gyógyszertesztelés, jelenleg olyan betegeket toboroz, akik ki vannak téve a betegség kockázatának.

"Ezzel a vizsgálat sorozattal egyedülálló kísérletbe kezdünk, hogy megnézzük, hogyan tudják a gyógyszerek megállítani a bélpolipok növekedését" - mondta Karen Brown professzor, a Leicesteri Egyetem rákkutatója. A vizsgálat Brown laboratóriumának több mint egy évtizedes munkájára épül, amely korábban megállapította, hogy a tisztított resveratrol lassíthatja a tumor növekedését egerekben.

A kutatásba 50 és 73 év közötti embereket toboroznak, akik részt vettek egy bélszűrési programban, amely során bélpolipokat találtak náluk. Olyan kisméretű kinövéseket, amelyek általában nem súlyosak, de kezelés nélkül akár rákká fejlődhetnek. A betegek polipjait eltávolítják, és vagy önmagában aszpirint, vagy aszpirin és metformin (cukorbetegség elleni gyógyszer) kombinációját kapják naponta három évig, a fő vizsgálathoz.

Legalább egy vörösbor összetevő - a resveratrol nevű vegyület - valódi egészségügyi előnyökkel járhat. Fotó: Getty Images

Mások tisztított resveratrolt vagy placebót szednek egy évig egy alvizsgálat részeként. Ezután, minden betegnél kolonoszkópiát kell végezni annak megállapítására, hogy a polipok újra növekedni kezdtek-e. Ha a vizsgálat sikeres, a tesztelt kezelések bármelyikét fel lehet ajánlani a bélszűrő programokban résztvevő emberek számára, hogy csökkentsék a bélpolipok kialakulásának kockázatát, vagyis a vastagbélrák kockázatát a jövőben.

A 66 éves leicestershire-i David Trusler, az egyik első beteg, aki részt vett a Colo-Prevent vizsgálatban, és elmondta, hogy édesapjáért vállalta, aki vastagbélrákban halt meg, amikor ő tinédzser volt. Truslert 11 évvel ezelőtt sikeresen kezelték prosztatarákkal, és azóta részt vesz minden rákszűrési programban. Júniusban azonban találtak valamit nála.

"Az első gondolatom az volt, hogy »Ó, nem, többé nem«" – mondta. "Nagyon izgultam, hogy mit találnak." Az orvosok ugyan nem találtak rákot, de felfedeztek két polipot, amelyek a jövőben rákká válhatnak. "Részt veszek ebben a kísérletben az apámért, hogy a jövő generációinak olyan kezeléseket adjak, amelyekben ő soha nem részesült" - mondta Trusler.

Brown szerint hatékony módszerek vannak a vastagbélrák csökkentésére az életmód megváltoztatásával. Ha a dohányzást abbahagyja valaki, az egészséges testsúly fenntartására törekszik, az alkoholfogyasztást csökkenti, valamint a vörös és feldolgozott húsból kevesebbet eszik, máris sokat tett a saját egészségéért. Hozzátette: "A szűrés hatalmas előrelépést tett a vastagbélrák kimutatásában a leginkább veszélyeztetetteknél. De az eredmények további javítása érdekében meg kell akadályoznunk a vastagbélrák kialakulását."

Dr. Iain Foulkes, a Cancer Research UK kutatási és innovációs ügyvezető igazgatója elmondta: "Ez a vizsgálat megnyitja az ajtót a rákkutatás új korszakába, ahol a rák sokkal megelőzhetőbbé válik az modern tudomány révén."