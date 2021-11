Önellenőrzés cukorbetegeknek: mire van szükség?

Cukorbetegség esetén nem elég csupán az étkezésre, a gyógyszerekre, a sérülésekre/sebekre odafigyelni, hanem rendszeresen ellenőrizni kell a vércukorértékeket is. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbeteg Központ diabetológusa elmondta, milyen önellenőrzéshez szükséges eszközöket érdemes beszerezni az érintetteknek.

Vércukormérő készülék

A cukorbetegeknek rendszeresen mérniük kell a vércukorszintjüket, hiszen csakis így tudják nyomon követni értékeik alakulását, ezáltal azt, hogy hatásos-e a diéta, miért vannak kellemetlen tüneteik, illetve bizonyos tevékenységek hogyan befolyásolják az értékeket. A vércukormérő készülékek ezt hivatottak megmutatni, így minden cukorbetegnek érdemes beszereznie egyet. Azt, hogy kinek hányszor és mikor szükséges ellenőrzést végeznie, a kezelőorvos határozza meg, hiszen több tényezőt is figyelembe kell venni (a diabétesz típusa, inzulint használ-e a beteg vagy gyógyszert, jelenleg van-e valamilyen betegsége, van-e panasza stb).

Tesztcsík

A vércukormérők mellett igen fontos kiegészítők a tesztcsíkok is, hiszen lényegében együtt működnek. A tesztcsíkoknak több fajtája is van, ám az, hogy melyiket vesszük, függ a vércukormérő készülék típusától. A tesztcsíkokat bele kell helyezni az eszközbe, majd annak jelzése esetén, az ujjszúrást követően a vércseppet a tesztcsíkhoz kell érinteni. A vércseppet a tesztcsíkban lévő kapilláris felszívja, és ezt követően leolvasható az eredmény.

A cukorbetegeknek rendszeresen ellenőrizniük kell vércukorértékeiket. Fotó: Getty Images

Ujjbegyszúró/lándzsa

Az otthoni vércukormérés kapilláris vérből történik, melyet általában ujjbegyszúróval serkentünk ki. Ehhez lándzsa is tartozik, melyet célszerű pár alkalom után cserélni, mivel igen hamar elkopik a vége, így ha akkor is használjuk, fájdalmasabbá válik a szúrás, ráadásul nagyobb felület is roncsolódik. Magát a műveletet a felső ujjperc oldalán érdemes elvégezni.

Vizelettesztcsík

Manapság már több típusú vizelettesztcsík van forgalomban, mellyel különböző betegségek és kóros állapotok meglétét lehet ellenőrizni. A cukorbetegek, a prediabéteszesek és a terhességi cukorbetegek számára érdemes otthon vizelettesztcsíkot tartaniuk. Vannak olyanok, melyek kifejezetten a diabéteszre vonatkozó eltéréseket vizsgálják, így segítségükkel ellenőrizni tudják magukat az érintettek, ráadásul a betegség korai felismeréséhez is hozzájárulnak (természetesen a diagnózis kimondása orvosi feladat). A tesztcsík használatával ellenőrizni lehet a többi között a vizelet ketonszintjét, a benne lévő glükóz mennyiségét. A vizelet ketonszintjének ellenőrzése fontos terhességi diabétesz esetén is.

Önellenőrzés eszközök nélkül

Fontos, hogy a cukorbetegek nagy figyelmet fordítsanak lábaik vizsgálatára is. A diabéteszes láb, illetve a perifériás neuropátia sok beteget érint, és könnyen talpi fekélyekhez vezethet, ráadásulfertőzésesetén a lábamputációk gyakori oka is. Mivel neuropátia esetén a cukorbetegek nem érzik kellően a fájdalmat, sérüléseket, ezért megeshet, hogy nem is vesznek észre egy-egy sebet - így pedig nem is képesek azokat megfelelően kezelni, fertőtleníteni. Éppen ezért lényeges, hogy az érintettek rendszeresen ellenőrizzék lábaikat, cipőjüket, és ha valamilyen sérülést látnak, mindenképp fertőtlenítsék azt, és mihamarabb forduljanak orvoshoz.