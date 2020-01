Elkerülhető-e a cukorbetegség?

Az 1-es típusú diabétesz rizikófaktorai

Az 1-es típusú cukorbetegség mai tudásunk szerint nem előzhető meg. Kialakulásában örökletes tényezők is szerepet játszanak. Ismertek olyan génváltozatok, amelyek mellett az 1-es típusú cukorbetegség gyakoribb vagy ritkább, mint az átlagnépességben. Ezek az eltérések azonban csak alacsonyabb vagy magasabb rizikót jelentenek, az összefüggés a betegség kialakulásával nem olyan szoros, mint például a vérzékenység esetében. Azaz a magasabb diabétesz-rizikóval járó változat hordozása mellett nem minden esetben lép fel a betegség. A genetikai eltérések szűrése drága, és ameddig nem rendelkezünk olyan módszerrel, amivel a betegség kialakulása biztonsággal megelőzhető lenne, nincs értelme végezni.A betegség kialakulásában környezeti tényezők is szerepet játszanak. A gyanúsítottak között szerepel a csecsemők korai tehéntejes táplálása, a nitrátos ivóvíz fogyasztása vagy egyes vírusfertőzések. Ezekről egyértelmű bizonyítékkal nem rendelkezünk. A korai tehéntej- táplálás és a nitrátos ivóvíz fogyasztásának kerülése azonban egyéb betegségek megelőzése szempontjából is hasznos.