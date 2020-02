Diabulimia: egyre több cukorbeteget veszélyeztet

Magyarországom még viszonylag ritka, de a nyugati országokban egyre gyakoribb a diabulimia előfordulása. Az étkezési zavar elsősorban fiatal, 1-es típusú cukorbeteg nők körében fordul elő, akik azért nem adják be maguknak az inzulint, hogy lefogyjanak. Az így vesztett kalóriákért azonban súlyos árat fizetnek, a tartósan magasvércukorszintugyanis számos egészségi problémát, akár vakságot is okozhat. Dietetikussal és diabetológussal is beszéltünk az étkezési zavar kialakulásáról és veszélyeiről.

A cukorbetegek étkezési zavara

A táplálkozási zavar nem egyetlen betegséget takar, a gyűjtőfogalomba sok olyan probléma beletartozik, amely étkezési gondokkal jár. Az egyik legismertebb ezek közül az anorexia, amelynek során a beteg nem vagy alig hajlandó táplálkozni, mert csontsoványan is túl kövérnek tartja magát. Szintén közismert étkezési zavar a bulimia, amely falási rohamokat okoz, amelyeket a beteg önhánytatással és hashajtókkal kompenzálna. A diabulimia speciális, önálló betegségként még el nem ismert zavar, amely a cukorbetegeket érinti.

A bulimia falási rohamokkal járó kényszerbetegség, amelynek során a beteg rövid idő alatt igen nagy mennyiségű ételt - jellemzően édességet - fogyaszt el. Ez törvényszerűen elhízáshoz vezet, amit elkerülendő a beteg önmagát hánytatja, hashajtókkal vagy eltúlzott fizikai aktivitással él. Kialakulásáról, veszélyeiről és a kezelés lehetőségéről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

"A diabulimia egy kevert viselkedési zavar, amelynek során a fogyást az inzulinnal manipulálva érné el a beteg. Ilyenkor az evési rohamokat követően csökkentett inzulinmennyiséget pótol vissza, vagy egyáltalán nem adja be magának az injekciót. Általában a 16-25 éves korosztályt érinti, és az 1-es típusú diabéteszes lányok között akár minden tizediknél problémát jelenthet. Fiatal diabéteszes fiúknál jóval ritkább, 1-1,5 százalékos az előfordulása. Legfőképp azoknál jelentkezhet, akik a cukorbetegség diagnosztizálását megelőzően is egészségtelenül étkeztek, és önértékelési problémákkal küzdenek, nem látják magukat szépnek" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

A szakemberhez eddig elvétve fordultak csak betegek diabulimiával, súlyos esettel még nem volt dolga. Mivel azonban alig ismert problémáról van szó, és a legtöbben a felelőtlen inzulinhasználat veszélyeivel sincsenek tisztában, a zavart nem is gondolják zavarnak, és nem kérnek segítséget.

Veszélyes az inzulinmegvonásos fogyás

Ha az inzulint elhagyja a beteg, akkor ez valóban eredményezhet fogyást, hiányában ugyanis a szervezet kevesebb szénhidrátot tud feldolgozni. A diabetológus szerint naponta körülbelül 400-800 kalóriát veszít azáltal, hogy a szervezetében lévő cukor feldolgozás helyett a vizelettel kiürül. Ezzel együtt azonban drasztikusan megemelkedik a vércukorszint is, ami súlyos szövődményeket okozhat: vese-, szív- és keringési zavarok alakulhatnak ki, és komoly szemészeti problémákat eredményezhet, amelyek akár vakságig súlyosbodhatnak.

A diabulimia a fogyás rendkívül veszélyes formája

Árulkodó tünet lehet, ha a diabéteszes beteg hirtelen fogyásnak indul, lehelete acetonos szagú lesz, gyakrabban jár ki a mosdóba, fáradékonnyá válik, és többet iszik a megszokottnál. Kezelőorvosának pedig a megemelkedett vércukorérték lehet árulkodó arról, hogy a beteg kevesebb inzulint ad be magának, vagy teljesen elhagyta. Ezek a fiatalok sokszor akár az eredményeiket is meghamisítják, a túl magas értékeket eltitkolják. Dr. Porochnavecz Marietta szerint fontos emiatt a jó orvos-beteg kapcsolat, amelyben a páciens őszintén beszélhet problémáiról a kezelőjének.

A cukorbetegség a testképzavarokat is erősítheti

A diabulimiások nagyobb része inkább csak valamilyen diéta "kiegészítéseként" vonja meg magától az inzulint, de előfordulnak olyan súlyos esetek is, amikor a bulimiára jellemző önhánytatást, illetve hashajtók és vízhajtók szedését is alkalmazzák - magyarázta Szekeres Anita, az Életmód Orvosi Központ dietetikusa. A szakember szerint hazánkban szerencsére nem túl gyakori ez a probléma, legalábbis orvoshoz ritkán jutnak el ezek az esetek. "Az általam megkérdezett, hazai dietetikusok közül csupán egynek volt ilyen betege, az Egyesült Államokban, illetve Angliában azonban elég gyakori az előfordulása. Két nonprofit szervezet is létezik már, amely az ő megsegítésükre alakult meg" - mondta el a HáziPatika.comnak. Elmondása szerint mindkét egyesület 2010-ben alakult, ami jól tükrözi, hogy a probléma alig egy évtizede kerülhetett a köztudatba.

A betegség felismerésében a családnak, barátoknak is komoly szerepük van, az egyes típusú cukorbetegséggel küzdő fiatal komoly figyelmet igényel - tette hozzá. Fontos emellett a betegség lelki oldalával is foglalkozni. "Nagyon sok diabéteszes tinédzser fordul hozzám lelki eredetű panaszokkal. A legtöbben nehezen viselik a betegséggel járó étkezési korlátozást és az állandó inzulinozást, illetve attól is félnek, hogy környezetük kirekeszti őket a problémájuk miatt." Az ilyen bizonytalanságérzet és megfelelési kényszer pedig felerősítheti a különböző testképzavarokat is.

A dietetikus hangsúlyozta: a cukorbetegeknek fontos, hogy betartsák az orvos előírásait mind az étkezés, mind pedig az életmód tekintetében. A fogyni vágyóknak pedig javasolt felvenni a kapcsolatot egy személyi edzővel, aki segíthet kidolgozni az állapotuknak és erőnlétüknek megfelelő programot. Fontos az is, hogy a sportolást követően újra egyeztessenek dietetikusukkal, hiszen a testmozgás miatt a szénhidrát-szükséglet is változni fog. Ilyen módon veszély nélkül, egészségesen is megszabadulhatnak a pluszkilóktól.