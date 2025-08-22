Vigyázz ezekkel a gyógyszerekkel, átverés!

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Csalók használják a Magyar Vöröskereszt nevét és emblémáját, úgy hirdetnek cukorbetegeknek szánt „gyógyszereket” – figyelmeztetett a humanitárius szervezet.

Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. A szervezet kiemelte, hogy ők nem foglalkoznak gyógyszersegélyezéssel és nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

nő a tenyerében tartott gyógyszert nézi, másik kezében egy pohár vizet fog
Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. Fotó: Getty Images

Legyél óvatos!

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.

Így foghatsz gyanút, hogy átverésről van szó

A szervezet szerint gyanús lehet, ha

  • a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé,
  • a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos,
  • az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával,
  • irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

A Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit – emelték ki.

Forrás: MTI

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

