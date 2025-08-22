Vigyázz ezekkel a gyógyszerekkel, átverés!

Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. A szervezet kiemelte, hogy ők nem foglalkoznak gyógyszersegélyezéssel és nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.
Legyél óvatos!
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.
Így foghatsz gyanút, hogy átverésről van szó
A szervezet szerint gyanús lehet, ha
- a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé,
- a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos,
- az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával,
- irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.
A Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit – emelték ki.
Ez is érdekelhet
Forrás: MTI