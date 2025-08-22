Vigyázz ezekkel a gyógyszerekkel, átverés!

Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. A szervezet kiemelte, hogy ők nem foglalkoznak gyógyszersegélyezéssel és nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával visszaélve. Fotó: Getty Images

Legyél óvatos!

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.

Így foghatsz gyanút, hogy átverésről van szó

A szervezet szerint gyanús lehet, ha

az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

A Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit – emelték ki.

Forrás: MTI