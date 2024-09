Szúnyogcsípés: természetes módszerek a megelőzésre

Érthető, ha már eleged van a szúnyogokból és az állandóan viszkető csípésnyomaikból. A jó hír, hogy nemcsak az erős szúnyogriasztó vegyszerekkel veheted fel a harcot a kis vérszívók ellen, hanem több természetes módszert is bevethetsz ellenük. A Healthline cikke szerint például érdemes tenned egy próbát az alábbi olajokkal és növényekkel.

Házi készítésű szúnyogriasztókkal is felveheted a kesztyűt a vérszívók ellen. Fotó: Getty Images

Házi készítésű szúnyogriasztók

Citromos eukaliptuszolaj – A citromos eukaliptuszolajat már az 1940-es évek óta használják, ez az egyik legismertebb természetes riasztószer. Egyes kutatások szerint akár 3 órán át is távol tartja a szúnyogok több mint 95 százalékát. Keverj össze 1 rész citromos eukaliptuszolajat 10 rész napraforgóolajjal, és már kész is. Ezt a keveréket azonban 3 év alatti gyermekeknél nem ajánlott használni.

Levendula – A levendula összemorzsolt virágai olyan illatot árasztanak, amely elriasztja a szúnyogokat, de hasonlóan hatásos a levendulaolaj is. A különleges illatú gyógynövény ráadásul fájdalomcsillapító és fertőtlenítő tulajdonságokkal is rendelkezik, így akkor is bevetheted, ha már összecsipkedtek a rovarok, ugyanis hatékonyan megnyugtatja a bőrt. A kertben, az erkélyen vagy a konyhaablakban akár magadnak is termeszthetsz levendulát, és csak kend fel a frissen leszedett, összenyomkodott virágból szivárgó olajat a bokáidra és a karjaidra, mielőtt kirándulni indulsz. Ha pedig nincs otthon levendulád, akkor vásárolj nagy tisztaságú levendulaolajat, csepegtess belőle egy keveset egy tiszta rongyra, és azzal dörzsöld át a bőrödet.

Fahéjolaj – Ki mondta, hogy a fahéj csak a sütemények ízesítésére jó? Keverj össze 24 csepp fahéjolajat és 120 milliliter vizet egy szórófejes palackban, majd permetezd be vele a bőrödet és/vagy a ruházatodat, mielőtt kimész a szabadba. Ezzel az illattal még az ázsiai tigrisszúnyogot is távol tarthatod magadtól.

Kakukkfűolaj – A megfigyelések szerint a tábortűzre dobott kakukkfűlevelek illata 60-90 percig képes elriasztani a szúnyogok 85 százalékát. Ha pedig hígított kakukkfűolajat kensz a bőrödre, az 91 százalékos védelmet biztosít. Egy teáskanálnyi alapolajhoz – például olíva- vagy jojobaolajhoz – csepegtess 4 csepp kakukkfűolajat, keverd össze, majd vidd fel a bőrödre. Ha pedig inkább permetet készítenél, akkor adj 5 csepp kakukkfűolajat 60 milliliter vízhez, és töltsd a keveréket egy szórófejes palackba.

Görög macskamenta-olaj – A mentafélék családjába tartozó macskamenta nemcsak stresszűző, hanem szúnyogriasztó képességgel is rendelkezik. A növényből származó olaj 2-3 órán keresztül hatékonyan távol tartja a kis vérszívó rovarokat.

Szójabab-olaj – Ez az olaj is hosszan tartó védelmet nyújthat a szúnyogok ellen. Érdemes házilag szójababolajat és egy kis citromfűolajat tartalmazó keveréket készíteni, és azt párologtatni például a teraszon, amíg kint tartózkodik a család.

Citronella – A citronella is igen hatékony a szúnyogok ellen. A citronellaolajat tartalmazó gyertyák égetése például akár 50 százalékos extra védelmet is nyújthatnak a szabadban a vérszívókkal szemben.

Teafaolaj – A teafaolaj egy igen népszerű illóolaj, amelynek antiszeptikus, antimikrobiális és gyulladásgátló hatást tulajdonítanak. A teafaolaj emellett hatékony rovarriasztó is.

A babákat így védheted meg a szúnyogoktól

Ahogy azt a kismarosi Málnalevél Patika egyik Facebook-posztja is kiemeli, a 3 hónaposnál fiatalabb babákra még természetes illóolajakat sem érdemes rákenni vagy ráfújni. Esetükben csak fizikai védelmet használj!

Szúnyogok elleni védekezés. Forrás: Málnalevél Patika – Kismaros / Facebook