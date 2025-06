Szódabikarbóna: ezekre a bőrpanaszokra lehet hatásos – a mellékhatásokkal vigyázni kell

A szódabikarbóna nem hiányozhat egy jól felszerelt konyhából, hiszen számos célra felhasználható otthon. Nem csupán egyes ételek elkészítésének kulcseleme, de akár természetbarát tisztítószerként is megállja a helyét. Mi több, egészségünk megőrzését szintén jól szolgálhatja. Megtalálható például szájápolási termékekben, sőt, különféle bőrpanaszok kezelésében is hasznát vehetjük. Ez utóbbi kapcsán azonban fontos szót ejteni a remélt előnyök mellett a lehetséges kockázatokról. Az alábbiakban a Healthline gyűjtése alapján vesszük sorra, hogyan segítheti a szódabikarbóna bőrünk egészségének megóvását.

A lúgos kémhatású szódabikarbóna többféle bőrpanasz enyhítésében is hasznos lehet. Fotó: Getty Images

A szódabikarbóna hatása a bőrre

Mindenekelőtt érdemes kiemelni, hogy a szódabikarbóna egy könnyen és olcsón elérhető háztartási szer, ennél fogva vonzó alternatívát jelenthet a sokszor drága bőrápolási termékek kiváltására. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy a külsőleges alkalmazásával kapcsolatos kutatási eredmények egyelőre közel sem mondhatók teljesnek, ezért nem árt az elővigyázatosság. Ezzel együtt bizonyos bőrproblémák esetén valóban javulást hozhat. Lássuk, mely panaszok tartoznak e körbe.

Akné: a szódabikarbóna antiszeptikus és antibakteriális hatással bír, ezáltal helyileg alkalmazva csökkentheti a pattanásokat kiváltó baktériumok számát. Arra azonban érdemes vigyázni, hogy az arcon ne használjuk, csak a váll és a hát területén, ott is csupán egyszerre kis felületen. Ehhez először hígítsuk fel vízzel 3:1 arányban.

a szódabikarbóna antiszeptikus és antibakteriális hatással bír, ezáltal helyileg alkalmazva csökkentheti a pattanásokat kiváltó baktériumok számát. Arra azonban érdemes vigyázni, hogy az arcon ne használjuk, csak a váll és a hát területén, ott is csupán egyszerre kis felületen. Ehhez először hígítsuk fel vízzel 3:1 arányban. Ekcéma: fontos, hogy a szódabikarbóna nem szünteti meg az ekcémát, de enyhítheti az azzal összefüggő viszketést. Ehhez alig negyed csészével kell hozzáadni langyos fürdővizünkhöz, majd abban elmerülni 10-15 percre. Ezután óvatosan töröljük szárazra a bőrt, majd hidratáljuk.

fontos, hogy a szódabikarbóna nem szünteti meg az ekcémát, de enyhítheti az azzal összefüggő viszketést. Ehhez alig negyed csészével kell hozzáadni langyos fürdővizünkhöz, majd abban elmerülni 10-15 percre. Ezután óvatosan töröljük szárazra a bőrt, majd hidratáljuk. Pikkelysömör: egyes kutatások alapján a szódabikarbóna a pszoriázis okozta panaszokra is előnyös hatással lehet. Elsősorban vízzel elegyítve, helyileg alkalmazva lehet hatásos, de vannak, akik zabfürdőhöz öntve lelnek általa enyhülést a viszketésre és bőrpírre. Ez utóbbi esetben hasonló kezelési elvet érdemes követni, mint az ekcéma esetében.

egyes kutatások alapján a szódabikarbóna a pszoriázis okozta panaszokra is előnyös hatással lehet. Elsősorban vízzel elegyítve, helyileg alkalmazva lehet hatásos, de vannak, akik zabfürdőhöz öntve lelnek általa enyhülést a viszketésre és bőrpírre. Ez utóbbi esetben hasonló kezelési elvet érdemes követni, mint az ekcéma esetében. Bárányhimlő: maradva a zabos ülőfürdőnél, a szódabikarbóna extra összetevőként a bárányhimlő okozta viszketést is enyhítheti. Mind zabot, mind szódabikarbónát egy csészével érdemes a fürdővízhez adni, majd abban 20 percig elmerülni.

maradva a zabos ülőfürdőnél, a szódabikarbóna extra összetevőként a bárányhimlő okozta viszketést is enyhítheti. Mind zabot, mind szódabikarbónát egy csészével érdemes a fürdővízhez adni, majd abban 20 percig elmerülni. Aranyeresség: ez esetben is ülőfürdő részeként lehet hasznunkra a szódabikarbóna, amelyet a fentiekben ismertetett módon kell a fürdővízhez adni.

ez esetben is ülőfürdő részeként lehet hasznunkra a szódabikarbóna, amelyet a fentiekben ismertetett módon kell a fürdővízhez adni. Halbőrűség: más néven ichtiózis. Azon bőrproblémákat nevezzük így összefoglalóan, amelyek a bőr szárazságához és pikkelyszerű hámláshoz vezetnek testszerte. A szódabikarbónás fürdőt régóta használják ilyesfajta tünetek kezelésére. Ennek oka, hogy a szódabikarbóna kémiai hámlasztóként segíthet megszabadulni az elhalt hámsejtektől.

más néven ichtiózis. Azon bőrproblémákat nevezzük így összefoglalóan, amelyek a bőr szárazságához és pikkelyszerű hámláshoz vezetnek testszerte. A szódabikarbónás fürdőt régóta használják ilyesfajta tünetek kezelésére. Ennek oka, hogy a szódabikarbóna kémiai hámlasztóként segíthet megszabadulni az elhalt hámsejtektől. Szúnyogcsípés : szintén hatékonyan enyhíthetjük a szúnyogok és egyéb rovarok csípése miatt fellépő bőrviszketést. Egy evőkanál szódabikarbónát kell elkeverni annyi vízzel, hogy kenhető krémet kapjunk, majd azt a csípés helyére felvinni 10 percre. Ezután mossuk le alaposan.

szintén hatékonyan enyhíthetjük a szúnyogok és egyéb rovarok csípése miatt fellépő bőrviszketést. Egy evőkanál szódabikarbónát kell elkeverni annyi vízzel, hogy kenhető krémet kapjunk, majd azt a csípés helyére felvinni 10 percre. Ezután mossuk le alaposan. Méhcsípés: különböző megfigyelések szerint a szódabikarbóna arra is alkalmas lehet, hogy semlegesítse a méhmérget, egyben csillapítva a fájdalmat, bőrpírt és gyulladást.

különböző megfigyelések szerint a szódabikarbóna arra is alkalmas lehet, hogy semlegesítse a méhmérget, egyben csillapítva a fájdalmat, bőrpírt és gyulladást. Gombás fertőzések: bőr- és körömgomba esetén is jótékony hatással lehet az érintett végtag szódabikarbónás vízben áztatása. Egyes esetekben a kandidiázis okozta panaszok is mérsékelhetők ilyen módon.

bőr- és körömgomba esetén is jótékony hatással lehet az érintett végtag szódabikarbónás vízben áztatása. Egyes esetekben a kandidiázis okozta panaszok is mérsékelhetők ilyen módon. Szőrbenövés: gyengéd hámlasztóként a szódabikarbóna a benőtt szőrszálak eltávolításához is hasznos segítség lehet, noha tudományos kutatások nem támasztják alá a hatásosságát, csupán megfigyelések. A szódabikarbónából ez esetben is vízzel vagy nem komedogén (pattanáskeltő) olaj felhasználásával kell krémszerű elegyet készíteni, majd azt óvatos, körkörös mozdulatokkal az érintett területbe dörzsölni.

Lehetséges mellékhatások

Mivel a szódabikarbóna lúgos kémhatású, megváltoztathatja a bőr enyhén savas közegét, ami bőrszárazságot, irritációt és egyéb panaszokat eredményezhet. Az arcbőrön nem is javasolt alkalmazni. Érdemes továbbá hozzátenni, hogy a vízben oldott szódabikarbóna fel is szívódhat a bőrön át. Emiatt nem ajánlott az alkalmazása nagy kiterjedésű vagy súlyos bőrfertőzések, nyílt sebek esetén, ahogy szívbetegek, cukorbetegek, várandósok számára sem. Szintén ne használjunk szódabikarbónát a csecsemők érzékeny bőrén, még ha számos fórumon ajánlják is pelenkakiütésre.