Naptej mellett sem kell aggódnunk a D-vitamin miatt

Nyáron elengedhetetlen a fényvédő használata, hogy megvédjük magunkat a napsugarak káros hatásaitól. Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy vajon ez hatással van a D-vitamin-szintünkre? A választ a Health.com segítségével mutatjuk be.

Ahogy azt korábban írtuk, a legjobb D-vitamin forrásaink a halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és tejtermékek, margarinok. A bőrben is képződik, ha azt napfény éri.

A napfénynek, pontosabban az UV-sugaraknak viszont negatív hatásaik is vannak: ha túl sok éri a bőrünket, leégünk, ami pedig aztán később bőrrák kialakulásához vezethet. Ezért a szakértők azt javasolják, hogy használjunk fényvédőket, illetve egyéb eszközöket ahhoz, hogy megvédjük magunkat a nap káros hatásaitól.

Dr. Robert Den onkológus szerint viszont nem kell tartanunk attól, hogy egy több faktoros naptej hatással lenne a D-vitaminra a szervezetünkben. Számos kutatás kimutatta, hogy a naptej használata és a D-vitamin hiánya nem függ össze. Például egy tanulmány szerint a naptejet rendszeresen használók nem szenvednek hiányt a naptejet nem használó emberekhez képest.

"Ez azért lehet, mert függetlenül attól, hogy mennyi naptejet használunk, vagy milyen magas az fényvédő faktora, a nap UV-sugarainak egy része még mindig eléri a bőrt. Például egy 30-as védőfaktorú krém az UVB-sugarak 97%-át tartja távol helyes felvitel esetén" - magyarázta Dr. Kellie Reed bőrgyógyász a portálnak.

A bőrt elérő minimális UVB-sugárzásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy némi D-vitamin-termelésre serkentse a szervezetet. Ráadásul az emberek ritkán alkalmazzák helyesen a naptejet, amiből legalább 30 grammot fel kellene vinni a bőrre, és két óránként megismételni - tette hozzá Dr. Reed.

Még azok is, akik szorgalmasan használják a naptejet minden nap, valószínűleg alkalmakkor így is ki vannak téve a napnak védtelenül, például az autóba való be- és kiszálláskor. Ezek a kis események még mindig hozzájárulhatnak a D-vitamin-termeléshez, mondta Dr. Lauren Penzi dermatológus a Health.comnak.

Ne aggódjunk a D-vitamin miatt, inkább tegyünk meg mindent a bőrünk védelméért. Fotó: Getty Images

Dr. Reed felhívta rá a figyelmet, hogy ha aggódunk is a D-vitamin miatt, nem érdemes elhagyni a naptej használatát, mivel a napfénynek való kitettség bőrproblémákhoz (leégés, szárazság) és bőrrákhoz vezethet. Ha úgy gondoljuk, hogy kevesebb D-vitaminunk van a kelleténél, egy egyszerű vérvizsgálat révén ki tudjuk deríteni. Ha tényleg hiányról van szó, „heti néhány alkalommal tíz-tizenöt perc védtelen napozás elegendő lehet a megfelelő D-vitaminszint fenntartásához anélkül, hogy jelentősen megnövelnénk a bőrkárosodás kockázatát” - mondta Penzi.

Dr. Den felhívta rá a figyelmet, hogy a napfény mellett a legtöbb gyógyszertárban kapható étrendkiegészítőkkel is hozzájuthatunk a D-vitaminhoz. A bevitelt növelhetjük bizonyos ételek - köztük a tejtermékek, a növényi alapú tej és a narancslé -, valamint a természetes módon D-vitaminban gazdag élelmiszerek, például a lazac, a tonhal és a gomba fogyasztásával is.

„A legfontosabb, hogy konzultáljunk az orvosunkkal a D-vitamin kapcsán, aki meghatározza a számunkra legjobb megközelítést” - mondta Den.