A problémás bőr legfőbb ismérve, hogy a jóval gyorsabban és erőteljesebben reagál a külső és belső hatásokra. Feszül, húzódik, kiszárad, viszket, kipirosodik, vagy akár fájdalmas hólyagok is keletkezhetnek rajta. Drasztikus esetben nagy mértékben befolyásolhatja a mindennapi életet is: az étkezést, a tisztálkodás, az öltözködést, a mosási és takarítási szokásokat, a lakóhely kiválasztását vagy a szabadidő eltöltését, illetve akár a társas kapcsolatokat és a mentális jólétet is.

Kiváltó okok

Az egyik leggyakoribb – nem fertőző – bőrgyulladásos betegség az ekcéma, ami nemtől és életkortól függetlenül bárkit érinthet. Egyik változata az atópiás dermatitisz, ami egy veleszületett kórkép. Általában már csecsemőkorban kialakul az arra hajlamosaknál; jellemző rá a bőrpír, a nedvedző és erősen viszket bőrkiütés. Ezek a tünetek az ekcéma egy másik, szintén gyakori formájánál, kontakt dermatitisnél is megjennek. Ezt a bőrbetegséget allergiás túlérzékenység váltja ki, amelyet például valamilyen kozmetikum használata idézhet elő.

Az érzékeny bőrt sok minden irritálhatja: vegyszerek, ruhaanyagok, szmogos levegő, forró víz, alacsony páratartalom, szélsőséges időjárási viszonyok, de akár bizonyos ételek vagy italok elfogyasztása, valamint a megnövekedett stressz is tüneteket válhat ki. Szintén befolyással lehetnek rá bizonyos betegségek – például cukorbetegség – hormonváltozások vagy gyógyszerek szedése is. Azok, akik rendszeresen kerülnek kapcsolatba különböző vegyi anyagokkal vagy szálló porral – például festők, fodrászok, takarítók, asztalosok – illetve alapvetően szabadtéren dolgoznak, még nagyobb arányban találkozhatnak az érzékeny bőr okozta problémákkal.

AJÁNLOTT ÉRZÉKENY BŐRŰEKNEK KIFEJLESZTETT TERMÉKEK HASZNÁLATA . FOTÓ: GETTY IMAGES

Szövődmények is kialakulhatnak

A problémás bőr a szövődmények kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Mivel könnyen kiszáradhat, sérülhet, a keletkezett hólyagok pedig felszakadhatnak – különösen vakaródzás esetén – ezért a védekező szerepe is csökken. A kórokozók könnyebben eljuthatnak a mélyebb rétegekbe, ahol szaporodásnak indulva különböző gyulladásos folyamatok jöhetnek létre. Bár sok esetben a kockázati tényezőket nem lehetséges elkerülni, érdemes ezek csökkentésére törekedni. Vegyszerrel dolgozva javasolt védőfelszerelést alkalmazni – például gumikesztyűt, maszkot – szabadtéren pedig a napvédőszerek használatával, illetve megfelelő takarással óvni a bőrt a káros és szárító sugárzás vagy éppen a túlzott hideg és szél ellen.

Ki ne vágyna makulátlan és szép bőrre? Sokan gondolják, hogy mindent megtesznek ezért, mégsem sikerül elérniük a vágyott állapotot. Bőrünk egészségét azonban számos tényező és ezek együttes hatása befolyásolja. Elengedhetetlen például a hidratáltság. Mutatjuk, miért fontos és mit kell tennünk érte.

Bőrápolási rutin

Fontos a bőrápolásra is kiemelt hangsúlyt fektetni akár a megelőzés, akár a már kialakult tünetek kezelése esetén. Mivel a forró víz és a hosszas áztatás irritálhatja és száríthatja a bőrt, ezért az érzékeny bőrűeknek számára a legmegfelelőbb választás a langyos vízzel való gyors zuhanyzás. A hagyományos, erősen lúgos kémhatású szappan szintén kerülendő, helyette ajánlottak az érzékeny bőrűek számára kifejlesztett mosakodószerek. Az arc emellett tisztítható – szintén a bőrtípusnak megfelelő – arclemosókkal vagy például micellás vizekkel is. Férfiak esetén a borotválkozásra is nagyobb figyelmet kell fordítani: érdemes összekötni a zuhanyzással mivel így a szőrszálaknak hosszabb idejük van a víz alatt megpuhulni, ezért kíméletesebb módon eltávolíthatóak.

A száraz, érzékeny, irritált bőr hidratálása fontos feladat, méghozzá a megfelelő nappali és éjszakai krémekkel. Javasoltak azok az egész család számára használható, prebiotikum tartalmú krémek, amelyek glicerint is tartalmaznak, valamint olyan olajokat – például homoktövis olajat – amelyek erősítik a bőr védőfunkcióját és segítenek megőrizni a természetes mikroflóra egészségét. Sérült, irritált bőr esetén jól alkalmazhatóak a regeneráló B5-provitamint (pantenolt) és B3-vitamint tartalmazó készítmények is, amelyek elősegítik a lipidtermelést, ezzel gondoskodva a mélyhidratálásról és a védőfunkciók tartós, hosszútávú megerősítéséről.



A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!