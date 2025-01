Így vigyázz a bőrödre, ha hidegben sportolsz

Télen a csípős hideg, a szennyezett levegő, a szeles idő, de még a fűtött lakás száraz levegője, sőt a kinti mínuszokból a hirtelen fűtött lakásba és vissza közlekedés is komoly kihívást jelenthet az érzékeny bőrűeknek. Ilyenkor szárazzá, érdessé válhat, kipirosodhat a kéz és az arc bőre, az ajkak pedig könnyedén kicserepesedhetnek. Ha pedig valaki a téli sportok szerelmese, ez rá hatványozottan igaz lehet. Van azonban néhány dolog, amivel sokat tehetsz a bőröd egészségéért.

Télen is legyél minél többet a szabadban, de vigyázz a bőrödre! Fotó: Getty Images

Kell egy jó krém

A vizes krém ilyenkor nem jó választás, a hidegben ugyanis belefagyhat a bőrbe, komoly roncsolást okozva a sejtekben. Szintén lényeges, hogy a zsírosabb krém ne szívódjon be teljesen, hanem vékony védőréteget képezzen az arcon, a kézen és az ajkakon.

Ha mégis kifújja a szél

Ha mégis kiszáradna a kézfejed, tehetsz rá gyógyszertári vazelint vagy olívaolajat, és húzz rá kesztyűt éjszakára!

Párologtass!

Ez amellett, hogy jó hatással van a légutakra, a bőrnek is jót tesz.

Nem jó, ha túl száraz, de éppúgy a túl sok nedvesség sem kedvező – a levegő páratartalma egy viszonylag szűk, 40 és 60 százalék közötti tartományban biztosít csupán ideális környezetet szervezetünk számára. De ezt mégis hogyan érhetjük el? Mutatjuk.

Védekezz az UV sugarak ellen!

Havas terepen könnyedén leéghet a bőr, ezért ilyenkor is – éppúgy, mint nyáron – használj napvédő készítményeket! Jó tudni, hogy 1000 méterenként 15 százalékkal nő az UV-sugárzás, a hó pedig a napfény 80 százalékát visszaveri. Nem csak az arcot kell ilyenkor védeni a naptól, hanem a kezet és az ajkakat is. A napsugárzás elleni védőkrémeket nem elég a sípályán fölkenni, azt már előtte félórával vidd fel az arcodra, kezedre, az ajkaidat pedig zsírozd be fényvédő hatású ajakápolóval! Érdemes ezt a műveletet többször megismételni a nap folyamán.

Igyál eleget!

Fontos, hogy a bőrödet belülről is megfelelően tápláld, hiszen ha a tested kiszárad, az idővel a bőrödön, a szádon is meglátszik. Ilyenkor is a legjobb a víz, de ihatsz teát vagy időnként gyümölcsleveket is, persze cukor nélkül. Naponta 2-2,5 liter folyadék az ideális.

Ilyenkor is kerüld az alkoholt!

Az alkohol szárít, vitaminokat von el a szervezettől, ráadásul gyorsítja az öregedési folyamatokat, vagyis a bőr ráncosodását is elősegítheti.