Így védd tetoválásaidat a naptól!

Azt már talán te is hallottad, hogy a napból és a szoláriumból származó UV-sugarak károsíthatják a bőrödet. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a barnulás ára akár egy elmosódott, illetve kifakult tetoválás is lehet, amely így javításra vagy akár teljes utómunkára szorulhat – hívta fel a figyelmet oldalán a Ranger Tattoo & Piercing elnevezésű tetoválószalon. Mutatjuk, a tetoválóművészek szerint mire kell figyelned, ha úgy szeretnél nyáron napozni, hogy közben a tetoválásaidat is megóvod.

Ne csak nyáron, hanem az év minden részében vigyázz a tetoválásaidra! Fotó: Getty Images

Óvd a tetoválásaidat a napsütéstől!

Az egyik legjobb módja annak, hogy megvédd tetoválásaidat a napsugárzás károsító és fakító hatásaitól, ha a eltakarod őket. Ha azt tervezed, hogy hosszabb ideig tartózkodsz a szabadban, viselj olyan ruhát, amely elfedi a tetovált területeket. Sok tetoválás esetén érdemes megfontolni az UV-szűrős úszóruhát is.

Használj magas faktorszámú naptejet!

Ha egyes tetovált területek mégis kilógnak a ruhából, mindenképpen használj naptejet, mégpedig minél magasabb faktorszámút! Ügyelj arra, hogy mindig bőséges mennyiségű fényvédőt vigyél fel a bőrödre, és néhány óránként ismételd meg a krémezést – különösen strandolás vagy erőteljes izzadás esetén.

Kerüld a szoláriumozást!

Bár sokan azt gondolják, hogy a szolárium a „biztonságos barnulás kulcsa”, a valóság az, hogy a koncentrált UV-sugarakat kibocsátó gépek sokkal jobban károsíthatják a tetoválást, mint a természetes napfény. Ha a tetoválásaid kifakulása nélkül szeretnél lebarnulni a nyárra, fontold meg az önbarnító krém vagy spray használatát.

Várd meg, hogy a tetoválás teljesen meggyógyuljon!

Fontos, hogy mindenképpen várd meg, hogy a tetoválás teljesen meggyógyuljon, mielőtt napfénynek tennéd ki az érintett területet. Ez azért nagyon fontos, mert a tetoválás gyakorlatilag egy nyílt seb, a hanyag hozzáállás pedig gyulladáshoz, felülfertőződéshez és csúnya hegesedéshez vezethet. A tetoválás teljes gyógyulása – a minta méretétől és helyétől függően – általában 2-4 hétig tart.

Ne csak nyáron figyelj oda!

A fenti óvintézkedéseken túl az is fontos, hogy általánosságban is, tehát az év minden részében vigyázz a tetoválásaidra. Ügyelj tehát a bőröd megfelelő hidratálására, kerüld az adott területek kidörzsölését, és tartsd be a tetoválóművészed utókezelési utasításait! Ha pedig valamiben nem vagy biztos a tetoválásod optimális védelmével és ápolásával kapcsolatban, bátran fordulj tanácsért tetoválóművészedhez vagy bőrgyógyászodhoz.