Ez a leggyakoribb krónikus bőrbetegség

vagy orvosi szóval Psoriasis. A bőr száraz, vízhiányos, fájdalmasan repedezett, hólyagos. A bőrön sötétvörös, hámló foltok, úgynevezett plakkok láthatók, melyekből több kis göbcse (papula) emelkedik ki.A fehér lemezes hámlás (parakeratosis) könnyen lekaparható, helyén apró vérző pontok maradnak vissza. Ez a véres harmatcsepp jelensége, ami a bőr érszerkezetének kóros megváltozása miatt jön létre. Ha a bőrön 1-2 mm-es vagy akár centiméteres gennyhólyagok (pustulák) is látszanak, a súlyos fertőzések megelőzése orvosi feladat. plakkok főként a száraz vagy könnyen kiszáradó bőrrészeken jelennek meg ; a könyökön, a térdeken, de beboríthatják akár az egész testet is (Erythroderma psoriaticum). Ez utóbbi súlyos forma, és a bőr funkcióinak károsodása miatt kórházi kezelést igényel. Érintettek lehetnek a nyálkahártyák, a betegek felénél a körmök, melyeken apró pontocskák, sárgászöld foltok, kis barázdák, horpadások jelennek meg. A köröm növekedésekor apró morzsás anyag távozik alóla, ami a körömágyban lévő plakk jelenlétére utal. Gyakran - tévesen - gombásodásnak vélik.

Ősi bőrbaj új keletű magyarázattal

Időszámításunk kezdete előtt mintegy 400 évvel Hippokrátesz, a görög orvos már leírt egy hámlással járó bőrbetegséget , melyről valószínűsíthető, hogy azonos a pikkelysömörrel. A psora, görög szót, melyből a betegség orvosi nevét vezették le, a viszketésre és az azt enyhítő vakarásra használták. S miután hajdanán a vakarózás a rühatka miatt igen gyakori volt, a pikkelysömört is valami hasonló eredetű bőrbajnak hitték. Pedig a pikkelysömört nem kórokozó terjeszti, nem is fertőz, érintéssel sem terjed! A közelmúltig teljes homály fedte, mi is okozhatja ezt az életet igen csak megkeserítő bőrbetegséget., s bebizonyosodott, úgynevezett multifaktoriális betegségről van szó. Az egyik meghatározó tényező az öröklött hajlam. Egyes családokban megfigyelhető a betegség halmozódása.Ha mindkét szülő érintett, a gyermek 60-75 százalékos eséllyel lesz, és minél gyakoribb a családban, annál valószínűbb, hogy már fiatalabb korban kezdődik. A bőrelváltozás előhívásában az arra hajlamosaknál a bőrt érő mechanikai hatások szerepe figyelhető meg a legjobban: kis égési sérülések, rovarcsípés, apró műtétek, hegek helyén hamar, mintegy két héten belül megjelennek a hámló vörös foltok. A vakarás nyomát kirajzoló plakkok megjelenéséthívják. Gyakran gombás vagy bakteriális bőrfertőzésnek vélik, de ezek legfeljebb elősegítik kialakulását.A teljes szervezetet érintő, belső kiváltó tényezők között van a cukorbetegség, különböző májbetegségek, belső szervi daganatok és nem utolsó sorban a tünetmentesen lappangó gyulladásos gócok: mandula-, petefészek- vagy prosztatagyulladás, a fogíny gyulladásai, arcüreggyulladás, melyekre sokszor csak ahívja fel a figyelmet.Előhívhatják gyógyszerek, főként béta-blokkoló vérnyomáscsökkentők, lítium és nem szteroid gyulladáscsökkentők. Kihozhatja a dohányzás és az alkoholfogyasztás. S ahogy a bőrbetegségek hátterében lelki eredetű problémák, kapcsolati konfliktusok is szoktak lenni, nincs ez másképp asem. Rejtett konfliktusok, a megbocsátás hiánya és mindenféle stresszhatás ronthatja a pszoriázisos bőr állapotát. Mindezen tényezők, főképp a stressz, a gócok és fertőzések szerepe joggal irányíthatják figyelmünket az immunrendszerre. Úgy tűnik ugyanis, aigazi oka valamilyen autoimmunreakcióban keresendő.