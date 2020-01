Dolgok, melyek fokozzák a rosaceát

A rosacea kialakulásának pontos mechanizmusa egyelőre nem ismert: a tünetek hátterében gyakran a faggyúmirigyek kóros működése és az ahhoz társuló immuneredetű gyulladás áll, emiatt a tünetek a faggyúmirigyekben gazdag területeken az orcákon, orron, homlokon, állon jellemzőek. A fokozott kipirosodás vagy állandósult értágulatok hátterében pedig az arcbőr keringési zavarát feltételezzük.

Nyáron az UV fény, ugyanígy a meleg-párás vagy a hideg-szeles idő is fokozottan ronthatja a bőr állapotát. Emellett az erős, csípős vagy fűszeres ételek fogyasztása általában nem javasolt azoknál, akiknél a felsorolt ételek egyértelműen rontják a bőr állapotát. Ez néhány napig tartó diéta alatt jól látható az arcbőrön. Ide tartoznak a csípős fűszerek, mint a fűszerpaprika, bors, az illatanyagokat tartalmazó fűszerek, mint a fahéj, vanília, curry, a citrusfélék vagy az egyéb mesterséges aromák is.

Emésztési gondok és helytelen étkezés

Emésztési problémák, enzimhiányok, vagy allergiák is gyakran előhozzák, vagy tovább rontják a rosacea bőrtüneteit. A magas gyomorsav vagy reflux betegség is ismert provokáló faktora a rosaceás bőrnek, ezért Helicobacterium pilory szűrővizsgálat szintén javasolt hirtelen romló bőrtünetek esetén. A tartósítószerek és egyéb adalékanyagok fogyasztása szintén ronthatja a fennálló tüneteket, és amennyiben a betegnek a rosaceán kívül ételallergiája, glutén- vagy laktózérzékenysége, esetleg hisztamin intoleranciája is fennáll, diétahiba esetén ezek is fokozhatják a tüneteket.

A rosacea tüneteit minden esetben rontja a stressz, mert az idegesség hatására ilyenkor az egyéb fennálló emésztési zavarok is felerősödhetnek. A hormonrendszert érintő változások -pajzsmirigybetegség, fogamzásgátló, terhesség, menopauza - szintén befolyásoló tényezők lehetnek.

Személyre szabott kezelés

"Minden rosaceás beteget személyre szabottan kell kezelni" - hangsúlyozza Dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász-allergológus. Nem elég csak a bőrtünetekre fókuszálni, nem létezik mindenki számára egyformán bevált csodaszer, mindenkinél egyénileg kell a rosaceát provokáló tényezőket megkeresni és kezelni. "A rosacea terápiája ezért komplex kezelést, akár több terület szakembereinek - bőrgyógyász, allergológus, gasztroenterológus, endokrinológus - együttműködését teszi szükségessé. Emellett természetesen fontos a külső, kozmetikai kezelés és a mindennapi otthoni ápolás is" - teszi hozzá a szakember.

Forrás: Budai Allergiaközpont