A bőrrák ellen így védekezhetünk

A bőr festéksejtjeiből kiinduló, rosszindulatú daganat - a melanoma malignum - egyre gyakoribb, Magyarországon évente több mint kétezer új melanomás megbetegedést diagnosztizálnak. A gyógyulás esélyei akkor a legjobbak, ha idejében, még korai stádiumban felfedezik az elváltozást. Dr. Rózsa Annamária bőrgyógyász, az Anyajegyszűrő Központ orvosa szerint a megelőzésre a megfelelő fényvédelem mellett a szűrővizsgálatok biztosítanak lehetőséget.

A melanoma előfordulása az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt. Elsősorban a felnőtt lakosságot érintő megbetegedés nagyon ritka serdülőkor előtt. A statisztikai adatok szerint leggyakrabban a 40 és 50 év közötti életkorban jelentkezik. A betegségről minden fontos információt megtalál az alábbi linkre kattintva!

A több ruha nem elegendő a bőr védelméhez

Jól tudjuk, hogy a melanoma megelőzéséhez nagyon fontos a fényvédelem, például, hogy milyen faktorszámú fényvédő krémet használunk, illetve mikor visszük fel a bőrre, hogy hatását ki is tudja fejteni. Ezekre a legtöbben oda is figyelünk, a nyári időszakot követően viszont már kevésbé törődünk bőrünk védelmével. Ahogyan azonban a rendszeres testmozgást és a tudatos étkezést sem elég kampányszerűen végezni, úgy a melanoma megelőzése is egész évben zajló folyamat, amely nem ér véget a hűvösebb napok beköszöntével.

Kik tartoznak a rizikócsoportba?

A gyorsan áttéteket képző, agresszív daganattípus esetében fokozott rizikót jelent a világos bőrtípus, ha a családban előfordult melanoma, a gyermekkori többszöri súlyos leégés, a mértéktelen szoláriumhasználat, valamint ha 100-nál több anyajegyünk van.

Nyáron a fényvédelem, télen a szűrés

A fényvédelem mellett ugyanilyen fontos a rendszeres önvizsgálat is, amelynek során havi rendszerességgel ellenőrizzük az anyajegyeinket. Ha megváltozik azanyajegymérete, formája - alakja, nagysága, színe -, esetleg viszketés, vérzés jelentkezik, soron kívül forduljunk orvoshoz mielőbb - hangsúlyozza Dr. Rózsa Annamária. Amennyiben bőrünkön újonnan hirtelen megjelenő anyajegyet észlelünk, haladéktalanul mutassuk meg szakembernek, a melanoma 70 százaléka ép bőrön újonnan megjelenő léziókból alakul ki.

Legalább évente egyszer szakembernek is javasolt megmutatni az anyajegyeket

Panaszmentesség esetén évente javasolt szakemberrel is ellenőriztetni az anyajegyek állapotát, hiszen az apróbb, kezdeti elváltozások sok esetben szabad szemmel nem is láthatóak, illetve melanoma az egyedül nehezen átvizsgálható testtájékon is kialakulhat, például a hajas fejbőr, a hát, a fülek területén. Önvizsgálatkor ne feledkezzünk meg a tenyerek, talpak, körmök, ujjközök és a nemi tájék áttekintéséről sem.

Az anyajegyek ellenőrzésére ma már olyan korszerű, kettős biztonságot nyújtó vizsgálati mód is rendelkezésünkre áll, mint a teljes testtérképes anyajegyszűrés, így nagy alapossággal tudjuk kiszűrni a gyanús anyajegyeket.

Ősszel a seb is szebben gyógyul

Ha egy anyajegyet el kell távolítani, célszerű plasztikai sebésszel elvégeztetni, különösen, ha fontos szempont az esztétika, mint az arcon és a dekoltázson lévő anyajegyek esetében. Az ilyen, napfénynek kitett területeken a szebb sebgyógyuláshoz az is fontos, hogy félévig ne érje napfény a heget. A napsugárzáson kívül más szélsőséges hőhatástól is védeni kell a heget: a túl meleg mellett a túl hideggel is ártunk a hegesedésnek. Az anyajegyek eltávolítását ezért legideálisabb az őszi hónapokban elvégezni.

A halogatás végzetes is lehet

A melanoma agresszív daganattípus, ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenését követően nagyon gyorsan képezhet áttéteket a szervezetben. Hogy a korai jeleket idejében felismerjük, évente egyszer javasolt részt vennünk anyajegyszűrésen. Egyéntől és az előző vizsgálat eredményétől függően szükség lehet gyakoribb, félévenkénti ellenőrzésre is. Aki tehát ennél régebben járt vizsgálaton, csak azért ne halogassa, mert most nem éri napfény a bőrét, vagy mert a vastagabb ruházatba burkolva elfeledkezik az anyajegyeiről. A melanoma korai jeleit követően az áttétek ugyanis akár néhány hónap alatt is kialakulhatnak.

Forrás: Anyajegyszűrő Központ