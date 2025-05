Veszélyes az MRI terhesség alatt?

Terhességi emlőráknak nevezzük, amikor a terhesség alatt, illetve a szülést követő 1 éven belül kerül felfedezésre a betegség. Nagyságrendileg 3000-ből 1 esetben fordul elő. Mivel ebben az időszakban az emlő egyébként is jelentős változásokon megy keresztül, tapintással nem mindig lehet felismerni a daganatot. A képalkotást pedig az befolyásolhatja, hogy az emlőszövet jelentősen megváltozik, sűrűbbé válik mind a terhesség, mind a szoptatás alatt. Ráadásul a kismamák néha halogatják is a kivizsgálást, mondván, ráér akkor, amikor majd vége az érzékeny időszaknak. - Mindezek miatt előfordulhat, hogy már csak későbbi stádiumban sikerül diagnosztizálni az emlőrákot, ami már esetleg nyirokcsomó áttétet is képzett – hangsúlyozza Horváth doktor. – Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy akkor is minél előbb forduljon orvoshoz egy nő, ha változást tapasztal az emlőiben, amikor éppen várandós vagy szoptat. A kezelőorvos mindenképpen a legbiztonságosabb módon fogja kivizsgálni a panaszait.

Milyen képalkotó eljárások jöhetnek szóba?

Ultrahangos vizsgálat

Mivel ennél a képalkotó eljárásnál nincs sugárterhelés, a terhesség és szoptatás időszaka alatt is biztonságosan elvégezhető. Általában ez az első választandó vizsgálat.

Mammográfia

Mammográfia csak nagyon indokolt esetben történik (leginkább tumorgyanú esetén), különösen az első trimeszterben. Ugyanakkor a mammográfia csupán kis sugárterhelést jelent, és mivel az az emlőre koncentrálódik, csak minimális mértékben éri el a test más részeit. Ennek ellenére a sugárvédelem szigorú betartása fontos, az extra védelem érdekében ólomköpenyt helyeznek a has alsó részére, hogy megvédjék a méhet a sugárzástól.

Várandósokban és szoptatós édesanyákban sokféle bizonytalanság merül fel a képalkotó vizsgálatok kapcsán. Fotó: Getty Images

MRI

A mágneses rezonancia vizsgálat nem használ röntgen sugárzást, de a kontrasztanyag, a megnövekedett haskörfogat és az emlő MR vizsgálathoz szükséges hason fekvő testhelyzet miatt kevésbé jön szóba. A kontrasztanyag adása általában relatív ellenjavallatot képez, használata csak indokolt esetben történhet.

CT

A computer tomográfia nem része az emlő alap képalkotó vizsgálatainak, egy igazolt rosszindulatú emlő tumor stádium meghatározásának részét képezheti. A röntgen sugárzás érintheti a magzatot is, a használata terhesség alatt kerülendő. Szoptatás alatt a vizsgálat elvégezhető, de intravénás kontrasztanyag adása esetén a szoptatást 24 órára javasolt felfüggeszteni.

Történhet-e biopszia terhesség alatt?

"Ha a képalkotó vizsgálatok során tumorgyanús eltérés kerül felfedezésre, jellemzően biopsziát, vagyis mintavételt kell végezni a pontos diagnózishoz. Ez általában ún. core biopsziát (vastagtű-biopsziát) jelent, amire általában akkor van szükség, amikor részletes szöveti információra van szükség a pontos diagnózis felállításához" – ismerteti dr. Horváth Barnabás, az Ultrahangközpont radiológusa. - A core biopszia helyi érzéstelenítés mellett zajlik, a mintavétel kismamáknál is megtörténhet.