IBS, azaz irritábilis bél szindróma: Nagy-Britanniában a legfrissebb felmérések szerint 10 emberből legalább egyet, de inkább kettőt érint a kellemetlen emésztési rendellenesség, melynek leggyakoribb tünetei közé tartozik a puffadás, a savas reflux, a hasmenés és a székrekedés is. Magyarországon 10-20 százalékos gyakorisággal fordul elő, évente kb. százezeren fordulnak orvoshoz az IBS miatt.

Az IBS általában a fiatal felnőttkorban kezdődik, vagyis a kellemetlen tünetek először 20-30 év között jelentkeznek. Úgy tartják több nőt érint, mint férfit. Bár a konkrét okát egyelőre még a szakemberek sem tudják, a legvalószínűbb, hogy a bél-agy tengely zavara, esetleg károsodása állhat a háttérben. Az IBS kialakulását elősegítheti a stressz, a helytelen táplálkozás, de provokálhatják bizonyos ételek és még arra is van példa, hogy a gyomorpanaszok pszichoszomatikus okokból jönnek elő.

A hálószobába is befészkeli magát

Egy friss kutatás szerint az IBS-ben érintett nők 67 százalékával előfordult már, hogy bizonytalannak érezték magukat a hálószobában a betegség, és főleg annak olyan kellemetlen tünetei miatt, amilyen a puffadás is. Ugyanebből a kutatásból kiderült, hogy az érintett nők többsége (62 százaléka) mondott már le jó előre megbeszélt randit a tünetek fellángolása miatt, és sokan érezték már magukat kevésbé magabiztosnak a gyomorpanaszaik miatt.

A kellemetlen tünetek csökkenthetik a libidót (Fotó: Gettyimages)

A Huffpostnak nyilatkozó, de anonimitást kérő érintett elárulta, az IBS a szexuális életére is rányomja a bélyegét. „Ha fellángol a betegségem, gyakorlatilag egyáltalán nem kívánom a szexet” - mondja, majd hozzáteszi, az újra és újra előbukkanó puffadás, székrekedés és a betegséggel járó égő érzés a szívénél, teljesen megölték a libidóját.

„Ha kicsit enyhébbek a tüneteim, akkor a hálószobában is jobb a helyzet, igaz, szex közben ilyenkor csak azokat a pózokat vagyok hajlandó csinálni, amikről tudom, hogy nem hoznak zavarba. Hogy egy konkrét példát mondjak, a misszionárius pózt nagyon kedvelem, mert ebben egész biztos nem fogom leszellenteni a partneremet.”

Az interjúalany a lapnak elmondta azt is, hogy amennyiben a betegsége fellángol, még most is nagyon feszültnek és kellemetlenül érzi magát. „Legyünk őszinték ez a betegség egyáltalán nem szexi, és én sem érzem magam annak ilyenkor. Ráadásul a tünetek néha a semmiből, teljesen váratlanul kezdődnek” – mondja, majd hozzáteszi, évek óta küzd már ezzel a betegséggel, ami mostanra az önbizalmát is igencsak kikezdte.

Hogyan kerekedhetsz felül az IBS-en?

Sajnos nincs olyan gyógyszer, se terápia, ami minden IBS-sel küzdő betegnél ugyanúgy működik. Ennek ellenére van néhány szabály, aminek betartásával kordában tartható a betegség:

- készítsd saját magad az ételeidet friss alapanyagokból,

- vezess étkezési naplót, hogy tudd, milyen ételektől, milyen tünetekre számíthatsz,

- mozogj rendszeresen,

- próbálj meg nyugodt maradni,

- ne egyél gyorsan,

- ne igyál háromnál több pohár teát/kávét naponta,

- igyekezz rendszeren, minden nap ugyanabban az időben étkezni,

- ne hagyj ki étkezéseket.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!