Mutatjuk, mi a könnyű reggelek titka – már ébredéskor eldőlhet, milyen napod lesz

Mutatjuk, hogyan érdemes kezdeni a napot ahhoz, hogy produktívabbak lehessünk és kevésbé stresszesek.

Keljünk mindig ugyanakkor

Ha következetesen ugyanakkor ébredünk, azzal megalapozzuk a napjainkat, illetve a cirkadián ritmusunknak is jót teszünk. Ráadásul könnyebben is alszunk el esténként, ha mindig ugyanabban az időben kezdjük el a napot. A következetesség javítja az alvás minőségét, ezáltal az energiaszintünk is kitart majd egész nap – írja a VerywellHealth.com.

Bőséges reggeli és sok folyadék

Érdemes a reggelt sok vízzel indítani, hogy hidratáljuk szervezetünket, illetve hogy veséink is nekiállhassanak kiszűrni a méreganyagokat. Szánjunk időt egy egészséges reggeli elkészítésére is. Általánosságban elmondható, hogy a felkeléstől számított két órán belül érdemes enni. Kutatások szerint azoknál, akik rendszeresen kihagyják a reggelit, magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

Gondoskodjunk a fogainkról

Ne feledkezzünk meg az alapos fogmosásról sem! Éjszaka, alvás közben ugyanis gyorsabban szaporodnak a baktériumok a szájban, mint nappal, ezért hiába mostuk meg a fogainkat lefekvés előtt, reggel is mindenképpen be kell iktatnunk.

Bőrápolási rutin kialakítása

A reggeli bőrápolási rutin általában az alábbiakból áll.

Arcmosás langyos vízzel és gyengéd, nem dörzsölő hatású arctisztító készítménnyel.

Hidratáló krémet is érdemes alkalmazni, ezzel megakadályozhatjuk, hogy arcbőrünk kiszáradjon napközben.

Nyáron, illetve erős UV-sugárzású napokon ne feledkezzünk meg minimum 30-as faktorú fényvédő használatáról sem. Legkésőbb 15 perccel azelőtt kenjük fel, hogy kilépnénk a szabadba.

Te mivel szoktad indítani a napodat? Fotó: Getty Images

Nyújtsunk

A reggeli nyújtásnak számos előnye van:

csökkenti az izom- és ízületi fájdalmakat,

enyhíti az izommerevséget és növeli a mozgási tartományt,

csökkenti a stresszt,

javítja a tartást,

serkenti a vérkeringést.

Mozogjunk

A reggeli testmozgás testi és mentális egészségünknek is jót tesz. Segíthet fókuszálni, feldobja a hangulatot, és gyorsíthatja az anyagcserét is. Jóga, sétálás, futás, súlyemelés, bármi jöhet, amihez kedvünk van.

A rendszeres testmozgás ezenkívül...

jobb alváshoz,

stabil vérnyomáshoz,

több energiához,

enyhébb fáradtsághoz,

a stressz, a depresszió és a szorongás enyhüléséhez vezet.

Mindfulness

A mindfulness azt jelenti, hogy a fókuszunkat áttesszüük a jelenünkre. A legjobb, ha találunk hozzá egy csendes helyet (a hálóban, a fürdőben, vagy akár a kocsiban), ahol tudunk a légzésünkre és az elménk nyugalmára koncentrálni, hogy ezáltal is csökkentsük a stresszt.

Legyünk hálásak

Pozitív indítást adhat a napnak, ha átvesszük, mi mindenért lehetünk hálásak életünkben. Kutatások szerint az optimista emberek életében kevesebb a stressz, általában boldogabbak, és a fizikai egészségükre is jó hatással lehet pozitív szemléletük. Érdemes lehet naplót vezetni, amelyben reggelente leírunk 2-3 pozitív dolgot. Ilyen lehet például az, hogy jól érezzük magunkat, halljuk a madarakat, esetleg a szeretteinket, akik szintén ébredeznek.

Tervezzük meg a napot!

Szánjunk rá pár percet, hogy átgondoljuk, milyen nap vár ránk. Rangsoroljuk például, hogy milyen feladatokat kell mindenképpen megcsinálnunk, melyek a legsürgősebbek és a legfontosabbak. Ezeket lejegyezhetjük, vagy rögzíthetjük egy alkalmazásban is.

Érdemes lehet a nagyobb teendőket kisebb részfeladatokra osztani, így kevésbé érezzük magunkat elhavazva. A tervezés és a fontossági sorrend felállítása akkor is segíthet, ha valami váratlan jön közbe, illetve a nap végén sikeresebbnek érezhetjük magunkat, ha el tudtuk intézni, amit akartunk.

Így alakítsuk ki a reggeli rutin

A reggeli rutin nagyobb eséllyel fog hosszú távon beépülni a napirendünkbe, ha megfogadjuk az alábbi tanácsokat.