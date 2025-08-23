Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Magas a vérnyomásod reggelente? Ez okozhatja

A reggeli magas vérnyomás mögött számos probléma meghúzódhat. Ha rendszeresen tapasztaljuk, érdemes minél előbb orvoshoz fordulni a problémával.

A reggeli magas vérnyomás általában a napi cirkadián ritmus természetes következménye: a vérnyomás ébredés előtt megemelkedik, majd napközben tetőzik, estére pedig csökken. A vérnyomás az alvás során általában 10-30 százalékkal alacsonyabb, majd felébredéskor megemelkedik. Ám ha ez nagyobb mértékű, akkor reggeli magas vérnyomásról beszélhetünk. Ennek több oka is lehet.

Valakinek megmérik a vérnyomását.
Komolyan kell venni a vérnyomással kapcsolatos problémákat! Fotó: Getty Images

A reggeli magas vérnyomás életmódbeli okai

A túlzott só- és telítettzsírsav-fogyasztás, mozgásszegény életmód, elhízás, dohányzás és alkoholfogyasztás nemcsak általában magas vérnyomást idézhet elő, de reggelente is kiugrásokat produkálhat. 

Ezenkívül sokan reggel veszik be vérnyomáscsökkentőiket, ami azonban kevésbé hatékony. Kutatások szerint az esti (lefekvés előtti) adagolás korlátozhatja a reggeli vérnyomás-emelkedést.

A reggeli magas vérnyomás mögött álló potenciális betegségek

  • Elsődleges (esszenciális) hipertónia: a leggyakoribb forma, amely sokszor életmódhoz kapcsolódó, és reggeli csúcsokat is hozhat. 
  • Másodlagos hipertónia: egyéb kiváltó okkal összefüggő hipertónia. Állhat mögötte alvási apnoé, vesebetegségek, endokrinológiai kórképek (pajzsmirigy- vagy mellékvesekéreg-túlműködés, Cushing-szindróma), a hipotalamusz betegségei (dienkefalózis), adrenalint termelő daganat (feokromocitóma), fejlődési rendellenességek (például az aorta mély szűkülete, avagy az aorta koarktációja).

Mikor kell orvoshoz fordulni?

  • Ha reggelente rendszeresen magas (135/85 feletti) értékeket mérsz.
  • Ha fejfájás, szédülés, mellkasi fájdalom, látászavar, zihálás, nehézlégzés jelentkezik reggelente.
  • Ha felmerül az alvási apnoé gyanúja – például horkolás, nappali álmosság, reggeli torokszárazság miatt.
  • Ha már kezelés alatt van a magas vérnyomásod, de reggelente kiugrásokat tapasztalsz – feltehetően a gyógyszerezés időzítése lehet a háttérben.
  • Ha a családban előfordult másodlagos hipertónia, illetve endokrin zavar, vagy vesebetegség.

Amíg az orvosig eljutunk, érdemes az alábbiakra figyelni.

  • Reggelente külön mérjük meg a vérnyomást, utána még legalább kétszer: ülve, pihenés után. 
  • Csökkentsük a sóbevitelt, kerüljük az alkoholt estefelé, hagyjuk el a dohányzást, mozogjunk rendszeresen, ügyeljünk a testsúlyra. 
  • Próbáljunk meg elegendő, jó minőségű alvást biztosítani magunknak.

Ha reggelente magas értékeket tapasztalunk, ami ráadásul egyéb tünetekkel társul, ne húzzuk az időt, keressük fel háziorvosunkat vagy egy kardiológust!

Fonthatásra ma nem kell számítanunk, így az arra érzékenyek tünetei is fokozatosan enyhülnek.

