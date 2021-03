Mit jelez az FSH magas szintje?

Az FSH-t és a luteinizáló hormont (LH), amelyek részt vesznek a menstruációs ciklus szabályozásában, egyaránt a gonadotropinoknak nevezett hormonok közé soroljuk. Egészséges esetben e két hormon egymással egyensúlyban van, és míg az ovuláció előtti időszakban az FSH-nak van nagyobb szerepe, addig az LH jelentősége utána emelkedik meg. Az FSH a ciklus első felében ugyanis a peteérést hivatott támogatni (majd később a progeszteron kiválasztását), míg az LH a tüsző repedésében játszik fontos szerepet, valamint a luteális fázisban a sárgatest fennmaradását teszi lehetővé.

Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is termelődik LH és FSH, viszont esetükben a spermiumok képződésére és minőségére vannak hatással. E két hormon abnormális szintje minkét nemnél termékenységi problémákat okozhat.

Az FSH szintjét leggyakrabbanmeddőségesetén ellenőrzik nőknél

Az FSH normálértéke:

férfiaknál 1,5-12 IU/L

nőknél a korai follikuláris fázisban 2,5-12 IU/L

nőknél a follikuláris fázisban 3,5-14 IU/L

nőknél az ovulációs szakaszban 4,5-25 IU/L

nőknél a luteális fázisban 1,7-8 IU/L

Nőknél az FSH vizsgálatát a ciklus 2-5. napján szokták elvégezni.

A túl sok és a túl kevés is bajt jelez

A tüszőérlelő hormon emelkedett értéke olyan betegségekre és állapotokra hívhatja fel a figyelmet, mint a klimax, az alacsony progeszteronszint, a policisztás ovárium szindróma (PCOS), azinzulinrezisztencia(IR), a Schmidt-szindróma, a petefészek vagy a here daganata, továbbá kiválthatja kemoterápia és sugárkezelés is, amennyiben érintették a petefészkeket vagy a heréket. "Leggyakrabban meddőség esetén szokták ellenőrizni az FSH szintjét, férfiaknál pedig csökkent spermiumszám esetén" - mondta el dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa. Hozzátette, alacsony érték főlegfogamzásgátlótabletta szedése során szokott előfordulni, de az agyalapi mirigy zavarára is felhívhatja a figyelmet, ezért mindenképpen érdemes utánajárni, mi is okozza a problémát.

Az FSH szintjének ellenőrzését indokolja:

vérzészavarok

meddőség (női, férfi)

korai/kései pubertás, elhúzódó pubertás

klimax

Teljes körű hormonális kivizsgálás

Az FSH normálistól eltérő értéke legtöbbször egy tünet, amely valamilyen mögöttes kórra vagy állapotra hívja fel a figyelmet. Éppen ezért az FSH és az LH mellett egyéb hormonok szintjét is fel kell térképezni a pontos diagnózis felállítása, illetve ezzel együtt a megfelelő terápia meghatározása érdekében. Az FSH mellett tehát az alábbi paramétereket is fontos ellenőrizni panaszok esetén: