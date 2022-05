A vizelet szagának megváltozását nagyon gyakran dehidratáció okozza, amitől például a színe is sötétebbé válik. Ilyenkor nincs más teendőnk, mint több vizet inni, illetve több magas víztartalmú élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. Ha elég folyadékot iszunk, akkor a vizelet színe világossárga (ha pedig teljesen átlátszó, akkor túlhidratáltunk).

Étel vagy ital is okozhatja

Az is lehet, hogy a szagváltozást valamilyen étel vagy ital fogyasztása okozza. A spárga, a kelbimbó, a hagyma, a fokhagyma, a lazac, a curry és az alkohol is megváltoztathatja a vizelet szagát, illetve az is, ha túl sok sót fogyasztunk. Sőt, egyeseknek kávéfogyasztás után is más szagú lehet a vizelete. Ebben az esetben érdemes a kávé mellé egy pohár vizet is meginni.

Ha a vizelet szagának megváltozása több nap után sem múlik el, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Húgyúti fertőzés

Ha valamilyen egészségügyi okból változik meg a vizeletünk szaga, akkor leggyakrabban húgyúti fertőzés áll a háttérben. Nők esetében ez gyakoribb, mivel a húgyvezetékük rövidebb, így a baktériumok könnyebben bejutnak a húgyhólyagba. Húgyúti fertőzés esetén a vizelet szaga erőteljesen ammóniás lesz, illetve maga a vizelet opálossá válik, és akár néhány csepp vér is megjelenhet benne.

Gombás fertőzés

Gombás fertőzés is okozhat szagváltozást, ilyenkor inkább élesztőre emlékeztető szagot érzünk. Az ilyen jellegű problémákat általában a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása okozza. Azonban nemi úton terjedő betegség is állhat a háttérben: a leggyakrabban a chlamydia a felelős. Ilyenkor csípő, égő érzés, kivörösödés, érzékenység is jelentkezhet a genitális területen.

Diabétesz

Cukorbetegség, illetve prediabétesz is okozhatja a vizelet szagának megváltozását. Ilyen esetekben a vizelet szaga gyümölcsös, édeskés lesz, mivel a vese kiválasztja az extra cukrot. Ilyen esetben mindenképpen menjünk orvoshoz és vizsgáltassuk ki magunkat. Illetve akkor is, ha már tudjuk, hogy cukorbetegek vagyunk, mert úgy az édeskés szagú vizelet azt jelzi, hogy nem kezeljük megfelelően a betegséget.

Vesekő

A vesekövek kialakulása is megváltoztatja a vizelet szagát. Ebben az esetben a szag megjelenése mellett a vizelet opálossá válik, és hátfájás, derékfájás jelentkezhet, illetve fájhat az oldalunk is. A tünetek hasonlíthatnak a húgyúti fertőzéséhez – mindkét esetben orvoshoz kell fordulni.

Hormonális változások

A fentiek mellett hormonális változások is okozhatnak változást a vizelet szagában. Terhesség esetén, különösen a harmadik trimeszterben erősebb szagú lehet a vizelet, illetve egyeseknél az ovuláció idején is más szagú. Az is állhat a háttérben, hogy valamilyen új gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt kezdtünk el szedni. Adott esetben egyes multivitaminok vagy szívgyógyszerek is megváltoztathatják a vizelet szagát – foglalta össze a Woman's Health.