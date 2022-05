Változások a vizeletürítési szokásokban

Gyakran a vesebetegség első tünete a vizeletürítési szokások megváltozása, például ha többet vagy kevesebbet járunk vécére, esetleg a vizelet mennyisége változik meg. A vizelet színe sötétebbé válhat, és előfordulhat, hogy a vizelési inger sürgetővé válik, ám ha végre eljutunk a vécére, nehezen tudunk könnyíteni magunkon. A vesebetegségek egyik legjellemzőbb tünete a véres vizelet.

A vesebetegségnek, vesét érintő fertőzéseknek jellegzetes tünete a hidegrázás. Fotó: Getty Images

Nehézkes vagy fájdalmas vizeletürítés

A nyomás, a fájdalom, az égő érzés húgyúti fertőzésre is utalhat, mely, ha nem kezeljük rendesen, könnyen átterjedhet a vesékre is. Amennyiben ez megtörtént, a fájdalmas vizeletürítés mellett a derekunk is fájhat és lázunk is lehet.

Ödémásodás

A vesék legfontosabb szerepe, hogy a felesleges folyadékot és a felgyülemlett méreganyagokat eltávolítsák a szervezetünkből. Ha a vesék nem működnek megfelelően, nem tudják eltávolítani a folyadékot, így az felgyülemlik és jellegzetes duzzanatokat, ödémásodást okoz, elsősorban a kézfejben, a lábakban vagy az arcon.

Fáradékonyság

A vesék egy olyan hormon előállításában is szerepet játszanak, mely a vörösvérsejtek oxigénszállító hatékonyságát is befolyásolja. Ha a vesék betegek, és nem termelődik elegendő ebből a hormonból, a vörösvérsejtek nem tudnak elegendő oxigént szállítani a sejtekhez, ami gyengeségben, fáradékonyságban nyilvánulhat meg, de a vérszegénység a koncentrációs képességeinkre is hatással lehet.

Fázékonyság

A vesebetegségnek, vesét érintő fertőzéseknek jellegzetes tünete a hidegrázás, illetve az, ha meleg környezetben is fázunk.

Viszkető kiütések

Ha a vese nem tud megszabadulni a felgyülemlett méreganyagoktól, akkor ezek visszakerülhetnek a véráramba, és különböző kellemetlen tüneteket okozhatnak, például viszkető, száraz foltokat a bőrön, kiütéseket, pattanásokat.

Fémes szájíz, kellemetlen szájszag

A vesék nem megfelelő működése során a vérben megnő a karbamidkoncentráció, ez a vegyület pedig ammóniára bomlik a nyálban, ami kellemetlen szájszagot és fémes szájízt eredményez.

Hátfájás

Néhány vesebetegség jellegzetes tünete a deréktájon jelentkező hátfájás, ez az enyhe nyomásérzéstől a szinte elviselhetetlen görcsökig terjedhet.