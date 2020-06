Milyen az egészséges nyelv?

Nyelv: mozgékony izomszövet A nyelv csupa erő, csupa izom és csupa ízlelőbimbó. Rágó- és érzékszerv, tele idegvégződéssel. Nem véletlenül olyan érzékeny. Harapjunk hát rá - a témára. Kattintson a folytatásért! begyulladt, piros, feketébb vagy éppenséggel fehérebb árnyalatú nyelv más-más betegségekről árulkodhat (például szájpenészről), míg egy nyelvduzzanat allergiás reakcióra utal. A feketés nyelv hosszas antibiotikumkúrák után figyelhető meg, de HIV-pácienseknél is megfigyelhető ez a tünet. Egyvagy éppenséggelmás-más betegségekről árulkodhat (például szájpenészről), míg egy nyelvduzzanat allergiás reakcióra utal. A feketés nyelv hosszas antibiotikumkúrák után figyelhető meg, de HIV-pácienseknél is megfigyelhető ez a tünet.

A nyelv felületén lévő hosszas barázdák szifiliszre utalhatnak , a fekélyek pedig Crohn-betegség esetén jelenhetnek meg. Egy sima, húsos nyelv B12 vitamin, illetve vas hiányára vagy vérszegénységre utalhat. A nyelv sebhelyei vagy daganatai pedig akár a szájrák indikátorai is lehetnek - figyelmeztet a Cancer Research UK.

Bajt jelez, ha nagyon piros a nyelv?

Mit tehetünk akkor, ha éppen nincs a közelünkben orvos?

Az ilyen helyzetekre fejlesztettek ki indiai tudósok egy nyelvtesztet. Az The International Journal of Biomedical Engineering and Technology szakfolyóiratban bemutatott fejlesztés egyszerűnek hangzik: gyakorlatilag digitális elemzésnek vethető alá a páciens nyelvéről készült fotó. Az eredmény pontosságát az is segíti, hogy a beteget a tünetekről is "kikérdezi" a szoftver - az így kapott válaszokból és a képelemzés pedig összeáll a diagnózis. Ennek birtokában pedig már könnyebb lehet eldönteni, hogy szükségünk van-e orvosi ellátásra.

A rendszer jelenleg 14 különböző betegséget tud megkülönböztetni, a kutatók azonban a szemmel is kibővítették rendszerüket: úgy gondolják, a szemből megszerezhető információk tovább árnyalhatják a diagnózist.