“A gyógyszereim fontosak számomra, úgy gondolok rájuk, hogy ezek segítenek nekem” - mondta nemrég Selena Gomez, aki az elmúlt időszakban felszedett jó pár kilót a luposzra szedett gyógyszerek miatt.

“Amikor szedem a pirulákat, akkor hajlamos a testem megtartani a vizet, és ez sokszor megtörténik. Amikor megszabadulok a víztől, akkor úgy tűnik, mintha nem keveset fogytam volna” - mondta a harminc éves énekesnő, aki minden nőt szeretne bátorítani arra, hogy ne érezzenek szégyent, amiért változik a testük.

Selena Gomez régóta küzd a lupusz nevezetű autoimmun betegséggel. Ennek következtében 2017-ben veseátültetésre is szüksége volt, egy barátjától kapott szervet.

Mi az a lupusz (SLE)?

A lupusz - teljes nevén szisztémás lupus erythematosus(e.: lupusz eritematózusz) - krónikus autoimmun-betegség, melynek következtében a megtámadott szervek begyulladnak, és különböző mértékben károsodnak. A 'lupus' latin szó, farkast jelent. A lupus erythematosus (vörös farkas) elnevezés a betegséget kísérő bőrpír megjelenésére utal.

A betegségnek egyébként alig vannak csak rá jellemző tünetei. Az általános tünetekhez (láz, hasmenés, gyengeség) mindig a betegség aktív szakaszában megtámadott szervekhez köthető tünetek társulnak. A betegség lefolyása hullámzó, enyhébb és aktívabb szakaszok váltják egymást, utóbbiak súlyossága rendkívül változó. A tünetmentes és aktív szakaszok időben is rendkívül változók. A tünetmentes időszak éveken át is tarthat.

selena gomez 2023-ban (fotó: getty images)

Selena 2015-ben hozta nyilvánosságra, hogy szervezetét a lupusz támadta meg. A betegség az énekesnő veséjét érintette főleg, többek között ezért is volt szüksége veseátültetésre. Gomez azóta sokféle gyógyszert szed, és a súlya is ingadozik, attól függően hogy hogyan érzi magát.

Korábban így mesélt a teste és a gyógyszerek kapcsolatáról, üzenve a többi SLE-vel élőnek:

"Csak azt akarom, hogy minden ember tudja, hogy gyönyörű, és csodálatos. Igen, vannak napjaink, amikor rosszul érezzük magunkat... de én inkább egészséges vagyok és vigyázok magamra ekkor is. A gyógyszereim fontosak, és hiszem, hogy ezek segítenek nekem, így szedem őket, bármennyire is zavarnak a mellékhatások."

Selena a testképről és a saját tapasztalatairól is megosztott néhány gondolatot:

“Sosem leszek modell. Persze a modellek fantasztikusak, de én határozottan nem vagyok az...Őszintén hiszek abban, hogy nem okés, hogy másokat megszégyenítenek a testéért, vagy bármi másért.”

A testsúly gyarapodáson kívül, Selena gyógyszereinek másik mellékhatása a remegés. Az Apple+-on látható Selena Gomez: My Mind & Me című dokumentumfilmben élete legnehezebb időszakáról (is) mesélt a kamerák előtt. A lupusz mellett ugyanis nemrég depresszióval és bipoláris zavarral is diagnosztizálták.

Szerencsére az alapbetegsége jelenleg nem romlik, az arra szedett gyógyszerek mellékhatásait pedig emelt fővel viseli és beszél is erről, bátorítva a sorstársait, hogy ne adják fel. Igazán példaértékű!