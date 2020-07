Melyek az epekő tünetei?

Az esetek többségében az epekő tünetek nélküli , gyakran évekig nem is tudja az érintett, hogy epeköve van, csak valamilyen, más betegség miatt elvégzett képalkotó vizsgálat során derül ki. A tünetek azonban: ötéves periódust tekintve az érintettek tíz százalékánál alakulhatnak ki tünetek. Amennyiben ez megtörténik, a tünetek folyamatosan fennállhatnak, és gyakran egyre rosszabbá válhatnak.

Ilyen a hasi - főként felhasi - fájdalmon és a puffadáson kívül például a gyomorégés, a fáradtság, az izomgörcs, a zsibbadás, a hátfájás is. De mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, ha gyakran tapasztalunk émelygést, lázat, főként zsíros ételek után pedig rosszullét jelentkezik, esetleg hányás is.

Az epegörcs igen hirtelen alakul ki és nagyon gyorsan éri el a fájdalom a csúcspontját. A fájdalom állandó, bár enyhén hullámozhat. Az epegörcs 15 perctől akár 4-5 órán keresztül is tarthat - ha ennél tovább tart, akkor gyulladás is kialakult. A fájdalom általában. A epegörcsöt hányás vagy hányinger is kísérheti.