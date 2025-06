Öt rossz szokás, amely tönkreteszi a májat – Egyes ételekkel is jobb vigyázni

Ha testünk legfontosabb szervét kellene megnevezni, a legtöbben valószínűleg a szívet vagy az agyat emelnék ki, pedig hasonlóan kiemelt szerep jut a májnak is. Fontos szerepet játszik a szénhidrát-, a zsír- és a fehérje-anyagcserében, részt vesz a vitaminok anyagcseréjében, sőt az A-, D- és B12-vitaminokat raktározza is a későbbi felhasználásukig. Kiszűri a vérből és ártalmatlanítja a méreganyagokat, például az alkoholt, a drogokat, hormonokat és baktériumokat.

Amilyen szorgos, olyan szívós is: a máj az egyetlen olyan belső szervünk, amely képes regenerálódni, egy komolyabb sérülés után önmagát újraépíteni, hiányzó sejtjeit pótolni. Ez sem jelenti viszont azt, hogy ne lehetne túlterhelni, kimeríteni és akár tartósan károsítani. Dipa Kamdar, a Kingston Egyetem gyógyszerész kutatója a The Conversation oldalán gyűjtötte össze azt az öt hétköznapi szokást, amely hozzájárulhat a máj leépüléséhez.

A túl sok alkohol májkárosodáshoz vezet

Ezzel valószínűleg nem mondtunk újat, az alkohol a májkárosodás egyik legismertebb oka. Mikor valamilyen szeszesitalt fogyasztunk, a benne lévő alkoholt a máj bontja le, mielőtt kiürülne a szervezetből. Egy bizonyos mennyiség felett azonban már túlterheljük a szervet, ami mérgező melléktermékek felhalmozódásához és a májsejtek károsodásához vezet.

Az alkohol okozta májbetegség szakaszosan alakul ki. Először a zsír felhalmozódik a májban (zsírmáj), gyakran észrevehető tünetek nélkül. Ez a folyamat még visszafordítható, ha az illető felhagy az alkoholfogyasztással. Az állandó ivás alkoholos hepatitiszhez vezethet, azaz a máj gyulladásához és hegesedéséhez. Idővel ez a hegesedés májzsugorodássá fajulhat, ahol a szerv már csak korábbi kapacitásainak töredékét tudja elvégezni. Bár a májzsugorodást nehéz visszafordítani, az ivás abbahagyása segíthet megelőzni a további károsodásokat.

Egészségtelen étkezés

Nem csak az számít, hogy mit iszunk, hanem az is, hogy milyen fogások kerülnek az asztalunkra. Az egészségtelen táplálkozás miatt zsír halmozódhat fel a májban, ami egy olyan állapothoz vezethet, amelyet ma metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegségnek (MASLD) neveznek. A magas telítettzsír-tartalmú ételek, mint például a vörös hús, a sült ételek és a chipsek, növelhetik a koleszterinszintet és hozzájárulhatnak a májban a zsír felhalmozódásához. A cukros ételek és italok szintén jelentős kockázati tényezők.

Az egészségtelen, zsíros ételek is veszélyeztethetik a máj egészségét. Fotó: Getty Images

A májban lévő felesleges zsír károsíthatja a szerv működését, és idővel gyulladást, hegesedést és végül májzsugorodást okozhat. Túlsúly és elhízás esetén nagyobb valószínűséggel okozhat gondot ez az állapot.

Túl sok fájdalomcsillapító szedése

Sokan már a legkisebb izomfájdalmak és fejfájás esetén is azonnal fájdalomcsillapító készítményekhez nyúlnak. Habár ezek a készítmények – az előírásoknak megfelelően alkalmazva – általában biztonságosak, túladagolásuk veszélyt jelenthet a máj egészségére. Különösen azzal terhelhetjük meg a szervet, ha a gyógyszer mellé alkoholt is fogyasztunk. Ez akár halálos kimenetelű májelégtelenséghez is vezethet.

Mozgásszegény életmód

A mozgásszegény életmód a májbetegségek másik jelentős kockázati tényezője. A fizikai inaktivitás hozzájárul a súlygyarapodáshoz, az inzulinrezisztenciához és az anyagcserezavarokhoz – mindezek elősegíthetik a zsír felhalmozódását a májban. Jó hír, hogy ez ellen könnyen tehetünk, hiszen már rendszeres sétákkal is segíthetjük a máj működését. A heti ötszöri, alkalmanként 30 perces gyors gyaloglásról kimutatták például, hogy csökkenti a májzsír kockázatát és javítja az inzulinérzékenységet.

Dohányzás

A legtöbb embernek a dohányzás veszélyei kapcsán a tüdőrák vagy a szívbetegségek jutnak eszébe, az viszont kevésbé van jelen a köztudatban, milyen súlyos károkat okozhat a májban. A cigarettafüst több ezer mérgező vegyületet tartalmaz, amelyek növelik a máj terhelését, miközben megpróbálja kiszűrni és lebontani azokat. Idővel ez oxidatív stresszhez vezethet, ahol az instabil molekulák (az úgynevezett szabad gyökök) károsítják a májsejteket, korlátozzák a véráramlást és hozzájárulnak a hegesedéshez (cirrózis). A dohányzás a májrák kockázatát is jelentősen növeli.