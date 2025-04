Magas húgysavszint? Ezek a természetes módszerek segíthetnek

Mi az a húgysav?

A húgysav a nukleinsavakat felépítő purinvegyületek egyik lebontási terméke. A legtöbb húgysav feloldódik a vérben, és eljut a vesékbe, ahonnan a vizelettel távozik. Ha a szervezet túl sok húgysavat termel, vagy nem távolít el belőle elegendő mennyiséget, köszvény, vészes vérszegénység alakulhat ki, de leukémia és ólommérgezés esetén is emelkedhet a szintje. A túl sok húgysavat okozhatja a genetikai hátterünk, a túlsúly, illetve olyan krónikus betegségek is, mint a cukorbetegség, a vesebetegség, vagy a pajzsmirigyproblémák. De oka lehet a magas húgysavtartalmú ételek túlzott fogyasztása is. Ilyen ételek például a vörös húsok, a kolbászfélék, de emeli a húgysavszintet az alkohol fogyasztása, cukorbetegség, többféle gyógyszer is, illetve a magas fehérjetartalmú diéta.

Mit tehetünk, ha magas a húgysavszintünk?

Mindenekelőtt az étrendi változtatások kerüljenek előtérbe, amennyiben a laborlelet emelkedést mutat. A purintartalmú élelmiszerek kiűzése a napi fogyasztásunkból, máris elősegítheti a húgysavszint lassú csökkenését.

Mely élelmiszerek purintartalmúak?

A már említett vörös húsok (például a belsőségek: máj, vese)

(például a belsőségek: máj, vese) Tenger gyümölcsei (szardínia, garnélarák, kagyló)

Húslevesek és különféle szószok

Cukrozott italok - fruktózzal

Alkoholok (sör és a röviditalok)

Gyógyító praktikák a konyhából és kertből – húgysavszint csökkentésre

Almaecet:

Keverj el egy evőkanál nyers, szűretlen almaecetet egy pohár vízben, és igyál belőle naponta. Az almaecet segíthet a szervezet lúgosításában és csökkentheti a húgysavszintet.

Gyömbér:

A gyömbér gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segíthetnek csökkenteni a köszvényhez kapcsolódó gyulladást és csökkenteni a húgysavszintet.

Kurkuma:

A kurkumin, a kurkuma aktív vegyülete szintén gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, és segíthet csökkenteni a húgysavszintet.

Hibiszkusz:

A szárított hibiszkusz vagy hibiszkusz tea segíthet a húgysav vizelettel történő kiválasztásában, és hatékony lehet a húgysavszint csökkentésében.

Csalánlevél, a pitypang gyökere és zeller:

Hagyományosan a veseműködés támogatására és a húgysavszint csökkentésére használt gyógynövények.

A csalán természetes hatásával segítségünk lehet a megnövekedett húgysav elleni küzdelemben. Az antioxidánsokban, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag csalán, nemcsak a húgysavszint szabályozásában segít, hanem számos egészségügyi előnyt is kínál. A vizelethajtó tulajdonságairól ismert, hogy a vesén keresztül fokozza a méreganyagok, köztük a húgysav eltávolítását a szervezetből.

A pitypang-gyökérről megjelent kutatási eredmények is alátámasztották jótékony szerepét a húgysavszint csökkentésében.

Az ősidők óta termesztett zeller, különféle antioxidánsokban gazdag, és gyulladáscsökkentő, antibakteriális valamint vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik. A zellerben található antioxidánsok segíthetnek a köszvényhez kapcsolódó gyulladások csökkentésében is.