A lupus egy gyakori autoimmun zavar, vagyis egy olyan állapot, melynek során az immunrendszer megtámadja saját szöveteit és szerveit. A lupus okozta gyulladás számos különböző szervet érinthet, beleértve az ízületeket, a bőrt, a vesét, a vérsejteket, az agyat, a szívet és a tüdőt. Érdemes tudni, hogy a lupus több típust is takar: létezik szisztémás lupus erythematosus (SLE), bőrlupus (mint például a discoid lupus erythematosus [DLE]), gyógyszer által kiváltott lupus (DIL), illetve újszülöttkori lupus. Amikor említjük, általában a leggyakoribb fajtájáról, a szisztémás lupus erythematosusról (SLE) beszélünk – magyarázza Prof. Blaskó György, a Trombózis-és Hematológiai Központ véralvadási specialistája.

Ezerarcú betegségnek is nevezik, mivel olyannyira összetett, a tünetek széles skáláját sorakoztatja fel. Ez sajnos igencsak megnehezíti a diagnózis felállítását, így a kezelés is gyakran tolódik.

A lupus leggyakoribb tünetei:

pillangószerű bőrpír az arcon (gyakran összekeverik rosaceával)

fáradtság



megmagyarázhatatlan láz



ízületi fájdalom/merevség/duzzanat/gyulladás



napfény hatására romló bőrtünetek



fejfájás, memóriazavarok, koncentrációs nehézségek



véralvadási zavarok, trombózis/véraláfutások



bőrkiütések



Raynaud-jelenség (kivörösödő/elfehéredő ujjak)



ödéma

szájnyálkahártya-fekély



A lupus diagnosztizálása nem könnyű. Fotó: Getty Images

Érdemes tudni, hogy szinte nincs is két egyforma lupusos eset, ráadásul a tünetek lassan kezdődnek, és erősségük is változik. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy az állapotnak vannak fellángoló és nyugalmi szakaszai is (remisszió).

A lupusra bizonyos vérképeltérések is felhívhatják a figyelmet:

vérszegénység

fehérvérsejtek enyhe csökkenése



alacsony trombocitaszám (trombocitopénia)



antifoszfolipid antitestek jelenléte



SM elleni antitestek



antinukleáris antitestek (ANA)



magas süllyedés, CRP (gyulladásra utal)



Gyakran okoz trombózist

Amennyiben bebizonyosodik a lupus jelenléte, úgy nagyon fontos a májenzimek, a vesefunkciók, a szív és a tüdő vizsgálata, mivel gyakran jelentős károsodásokat okoz e szervekben. Ezen kívül külön gondot kell fordítani a megfelelő, erős fényvédelemre. Blaskó György mindemellett arra is felhívja a figyelmet, hogy SLE fennállásakor nagyobb eséllyel léphet fel trombózis.

„Lupus esetén gyakori, amikor ún. antifoszfolipid antitestek vannak jelen, és ezek egyik típusa az ún. lupus antikoagulans. Ilyenkor a foszfolipidek ellen termel a szervezet antitesteket, melyeknek igen fontos szerepük van a megfelelő véralvadásban. Éppen ezért ennek jelenlétekor mind artériás, mind vénás trombózis felléphet” – mutat rá a professzor, hozzátéve, hogy SLE esetén, ha nincs thrombotikus öröklött rizikó, úgy nem feltétlenül kell gyógyszeres trombózisprevenció. Ám ez eléggé egyéni megítélést igényel, mert az SLE igen súlyos is lehet. Súlyos esetben az alvadásgátlás segítheti a megtámadott szervek gyógyulását. Azt, hogy az SLE mennyire súlyos, immunológus dönti el.