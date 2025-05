CRPS: hogyan enyhíthető a rejtélyes fájdalom? – a pszichés hatásokkal is foglalkozni kell

A komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) egy ritka, krónikus fájdalommal járó neurológiai betegség, amely általában valamely végtagot érinti – legtöbbször egy korábbi sérülés, műtét vagy stroke után alakul ki. A CRPS súlyos, akár az életminőséget jelentősen rontó következményekkel járhat.

Mi is az a CRPS?

A CRPS fő jellemzője az aránytalan, hosszú ideig fennálló fájdalom, amely sokszor égető, szúró vagy lüktető jellegű. A fájdalmat gyakran kísérik más tünetek is, például:

érzékenység érintésre vagy hidegre;

a fájdalmas terület duzzanata;

a bőr hőmérsékletének változásai – váltakozva izzadság és hideg között;

a bőr színének változása, a fehértől és foltostól a vörösig vagy kékig;

a bőr textúrájának változásai;

a haj és a köröm növekedésének változásai;

ízületi merevség, duzzanat;

izomgörcsök, remegés és gyengeség;

az érintett testrész csökkent mozgathatósága.

A szindróma pontos oka nem teljesen ismert, de az idegrendszer túlérzékenységével, valamint a gyulladásos és immunrendszeri folyamatokkal is összefüggésbe hozzák. A CRPS-nek két fő típusa van: az 1-es típus, ahol nincs igazolható idegsérülés, valamint a 2-es típus, ahol egyértelműen kimutatható az idegkárosodás.

Egyes esetekben a CRPS tünetei maguktól elmúlnak. Másoknál viszont hónapokig vagy évekig is fennállhatnak. A kezelés jellemzően akkor a leghatékonyabb, ha a betegség korai szakaszában kezdik meg.

Megelőzhető-e a CRPS kialakulása?

Kutatások során megerősítést nyert, hogy néhány esetben segíthet:

C-vitamin szedése csuklótörés után. Tanulmányok kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik nagy dózisú C-vitamint szednek csuklótörés után, alacsonyabb lehet a CRPS kockázata, mint azoknál, akik nem szedtek C-vitamint.

Tanulmányok kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik nagy dózisú C-vitamint szednek csuklótörés után, alacsonyabb lehet a CRPS kockázata, mint azoknál, akik nem szedtek C-vitamint. Korai mobilizáció stroke után. Egyes kutatások azt sugallják, hogy azoknál az betegeknél, akik stroke után hamarabb felállnak az ágyból és elkezdenek sétálni, csökken a CRPS kialakulásának kockázata.

Hogyan kezelik a CRPS szindrómát?

A betegség kezelésében multidiszciplináris megközelítést javasolnak a nemzetközi szakmai irányelvek. A fájdalomcsillapítás mellett pszichológiai támogatás, fizikoterápia és életmódbeli tanácsadás is szükséges. Gyógyszeres kezelésként nem szteroid gyulladáscsökkentőket, antidepresszánsokat, antiepileptikumokat , valamint idegblokádokat is alkalmaznak. Egyes esetekben idegstimulációs terápiák, például gerincvelői stimuláció is segíthet.

A nemzetközi kutatások szerint a korai felismerés és terápia megkezdése kulcsfontosságú a gyógyulási esélyek javításához, mivel a tünetek sok más betegséggel átfedésben állnak. Az orvosoknak gyakran ki kell zárniuk más okokat, mielőtt a CRPS diagnózisát felállítják.

A betegség pszichés terhelést is okoz – sok betegnél kialakul depresszió, szorongás, valamint társadalmi elszigetelődés. Éppen ezért fontos a pszichológiai támogatás beépítése is a kezelési tervbe.

A gyógytornászok szerepe szintén kulcsfontosságú, mivel a passzív és aktív mozgásformák segíthetnek a végtag funkciójának megtartásában vagy javításában. Az érintett végtag mozgatása a rugalmasság megőrzése és az izomszövet elvesztésének megelőzése érdekében fontos. Bár a teljes gyógyulás nem minden esetben garantálható, a megfelelő terápiával jelentősen javítható a betegek életminősége.