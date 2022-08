Jelek, hogy nincs rendben az emésztésünk

Gyakran megbetegszünk

Az immunrendszerünk 70 százalékának működéséért a gyomorban, illetve a bélrendszerben található "jó" baktériumok felelnek. Ha sokszor betegeskedünk, az azt jelentheti, hogy a számuk lecsökkent, és itt az ideje, hogy változtassunk az étkezési szokásainkon, hogy helyrehozzuk a dolgot. Fogyasszunk több rostdús zöldséget és gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonaféléket, és együnk minél kevesebb cukrot. A kiegyensúlyozott étrend segít helyreállítani a belső egyensúlyunkat, és serkenti a "jó" baktériumok termelődését. Szükség esetén probiotikumokat is szedhetünk.

Fogyasszunk több rostdús zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonaféléket

Viszkető száraz foltok a térden és könyökön

Sokan ekcémára gyanakszanak ilyenkor, de az is lehet, hogy a cöliákia okozza ezeket a kellemetlen bőrtüneteket - ez az autoimmun betegség azoknál jelentkezik, akik fokozottan érzékenyek a gluténre. Ha glutén kerül az emésztőrendszerükbe, a szervezetük egy IgA nevű antitestet szabadít fel, amely, ha összegyűlik a bőr alatti apró vérerekben, ekcémához hasonló bőrelváltozásokat okozhat. Forduljunk orvoshoz, hogy kiderüljön a pontos diagnózis - a cöliákiára a szigorú gluténmentes diéta a megoldás. A cöliákia az egész szervezetet érintő autoimmun-betegség. Kiváltója a kalászos gabonafélékben lévő sikér (glutén) egyik fehérjecsoportja, a gliadin, amit az ember normálisan az étkezései során fogyaszt el. A betegségről mindent megtudhat az alábbi cikkünkből!

Elszíneződött fogak

Ha a fogzománcunk sérült, károsodott, és erőteljesen elszíneződött, akkor esélyes, hogy nem csak a fogorvosunkat kell meglátogatnunk. Ezt ugyanis a savas reflux is okozhatja. Főleg akkor érdemes gyanakodni, ha a fogelváltozások mellett torokkaparás és köhögés is szerepel a tüneteink között. A gyomorból a rosszul záró nyelőcsövön keresztül a nyelőcsőbe illetve a szájüregbe visszajutó gyomorsav miatt nem csak folyamatosan köszörüljük a torkunkat, de a fogaink is jelentősen károsodnak, különösen a szájüreg hátsó részében. Ha valóban refluxosak vagyunk, életmódváltásra lesz szükség: le kell szoknunk a dohányzásról, egészségesebb étrendre és valószínűleg némi fogyókúrára is szükségünk lesz.

Depressziósak vagyunk

Ha bizonyos baktériumok elszaporodnak az emésztőrendszerünkben, az növeli az esélyét annak, hogy kedélybetegek leszünk - derült ki egy 2015-ben, Kanadában készült tanulmányból. Ezért is fontos, hogy együnk sok, polifenolban gazdag ételt, azaz zöldséget, gyümölcsöt, olívaolajat, és fogyasszunk minél több teát, lehetőleg zöldet, ízestítés nélkül.