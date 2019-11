Gyakori tévhitek a pajzsmirigyzavarokról

Aki érintett, biztosan észreveszi a bajt

Igen elterjedt tévhit, hogy a pajzsmirigyzavarok - legyen szó akár alul-, akár túlműködésről - kellemetlen tünetekkel járnak, ezért bizonyára tudna róla, aki ezzel küzd. Való igaz, hogy a betegség gyakran idéz elő testsúlyváltozást, hajhullást, menstruációs zavarokat, emésztési problémákat és fáradékonyságot, esetleg túlpörgést, ám nem törvényszerű, hogy minden esetben jelentkeznek ezek a panaszok. Előfordulhat ugyanis, hogy csupán egy más okból elvégzett vérvétel esetén derül fény a pajzsmirigy-betegségre, továbbá könnyű összetéveszteni más állapotokkal, így például a menopauzával is.

A jóddal csak jót tehetünk

Mivel több pajzsmirigyzavar kialakulásában is nagy szerepet játszik a jódhiány, ezért sokan úgy gondolják, hogy plusz jód bevitelével csak hozzájárulhatnak a szerv egészségéhez. Pedig vannak állapotok, amikor a nagyobb mennyiségű jódbevitel miatt kifejezetten súlyosbodik a helyzet. És ez nem csupán pajzsmirigy-túlműködés esetén igaz, hiszen például Hashimoto-betegség esetén is csak károkat okoz a túl sok jód, hiszen fokozza a kóros autoimmun folyamatokat.

Amilyen apró szerv, apajzsmirigyannyira erős kihatással van a szervezet működésére

Terhesség alatt nem szabad szedni a gyógyszert

Terhesség során a legtöbb gyógyszert érdemes kerülni, nehogy - áthatolva a placentán - valamilyen kárt okozzon a magzatban. Vannak azonban készítmények, amelyeket nemcsak érdemes, hanem muszáj is szedni a várandósság alatt. E körbe tartoznak a pajzsmirigy-alulműködés kezelésére való készítmények is, melyek hiányában vetélés, koraszülés következhet be, valamint fejlődési rendellenességet is okozhat, ha nem elég jó az anya pajzsmirigyhormon-ellátottsága. Ennek oka, hogy a terhesség kezdetén a baba az anyától veszi el a neki szükséges pajzsmirigyhormonokat.

"Fontos, hogy ha a kismama pajzsmirigybeteg, akkor a terhesség során többször is ellenőriztesse a TSH-, T3- és T4-értékeit, mivel ahogy nő a baba, úgy egyre több hormonra van szüksége, így sok esetben változtatni kell a gyógyszer dózisán is" - mutatott rá dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája, hozzátéve, hogy a pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő kismamákat is gyógyszeresen kell kezelni.

Elég a TSH-értéket ellenőrizni

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy önmagában a TSH-szintből is felállítható pontos diagnózis. Pedig kizárólag ebből az adatból még nem szűrhető le teljes értékű következtetés. Ennek oka egyrészt, hogy a referenciatartományt több minden befolyásolja, másrészt figyelembe kell még venni a T4- és T3értékeket, valamint célszerű megnézni az ATPO szintjét is, melynek emelkedése gyulladásokra, autoimmun folyamatokra utalhat.

Gyógyszerszedéssel biztosan normalizálódik a testsúly

Mivel a pajzsmirigyzavarok gyakran testsúlyváltozásokkal járnak, sokan abban a tévhitben ringatják magukat, hogy ha elkezdik szedni a gyógyszert, akkor csak úgy olvadnak majd le róluk a pluszkilók (alulműködés esetén). Pedig maga a készítmény még nem fog álomalakot varázsolni senkinek, pusztán azzal segíti a fogyást, hogy helyrebillenti az anyagcserét. A túlsúly leadását tehát lehetővé teszi, ám hogy ténylegesen be is következzen, egészséges étkezésre és rendszeres testmozgásra van szükség. A pajzsmirigy-túlműködés esetén jelentkező fogyást azonban a megfelelő gyógyszeres kezelés megállítja.