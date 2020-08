Ezért lehet szagos a vizelet

Ki ne tapasztalta volna már, hogy megváltozott a vizeletének szaga - erőteljesebb, esetleg szúrós, gyümölcsösebb vagy élesztőszagú lett? A legtöbben ilyenkor arra gondolunk, hogy valószínűleg nem ittunk elég folyadékot, több kávét fogyasztottunk, új gyógyszert vagy étrend-kiegészítőt kezdtünk el szedni, vagy a megszokottnál erőteljesebb illatú, esetleg sósabb ételeket ettünk - mert ezek valóban hatással lehetnek a vizeletünk szagára. De nem csak ezek állhatnak a háttérben - a Women's Health több lehetséges okot is felsorol.

Fertőzések, terhesség

A vizelet szagára hatással lehetnek bizonyos szexuális úton terjedő betegségek, mint például a chlamydia vagy a trichomoniázis, de akár a túlzásba vitt intim tisztálkodás is befolyásolhatja. Ez utóbbi egyébként sem ajánlott, mert felboríthatja a hüvelyflóra kényes egyensúlyát, ami szintén kedvez a fertőzések kialakulásának.

A vizelet szaga több dolog miatt is megváltozhat, például betegség is előidézheti. Fotó: Getty Images

Akár gombás fertőzések is könnyebben kialakulhatnak, amelyekhez élesztőszag is társulhat. Bár a gombák a hüvelyben szaporodnak el, a nőknél a húgycső ehhez nagyon közel helyezkedik el, ezért is tudja átvenni a vizelet az élesztőszagot. Ezen kívül terhesség vagy ovuláció, pontosabban az ilyenkor "akcióba lépő" ösztrogén és progeszteron is hatással lehet a vizelet illatára.

Persze vannak olyan esetek is, amikor más betegség áll a háttérben, mint például húgyútifertőzésvagy vesekő, de akár prediabétesz vagy diabétesz is okozhatja a változást. Akinek gyakrabban kell vécére mennie, és enyhén gyümölcsillatú a vizelete, annál meglehet, hogy 2-es típusú cukorbetegség alakult ki. De nemcsak ilyenkor ajánlott mielőbb felhívni a kezelőorvosunkat, hanem akkor is, ha már diagnosztizált és kezelés alatt álló cukorbetegség esetén érezzük ezt a gyümölcsös aromát a mosdóban - ez ugyanis arra utal, hogy egészségügyi problémánkat nem kezelik megfelelően.

Egy ritka betegség

És végül érdemes még szót ejteni egy nagyon ritka genetikai rendellenességről, a trimethylauminuriáról is. A betegekben az a közös, hogy kellemetlen halszagot árasztanak, méghozzá azért, mert az ebben szenvedők szervezete egy enzimdefektus miatt nem képes lebontani vagy átalakítani a trimethylamine (TMA) nevű anyagot. A világon csak néhány száz emberről tudnak, aki ebben a ritka rendellenességben szenved, többségük nő. Náluk is serdülőkorban,menstruációidején és változókorban erősödik fel leginkább a halszag, ami a vizeletükre is jellemző.