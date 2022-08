Ez lehet az oka, ha lebeg a székletünk

A jelenség nem túl gyakori, de alkalmanként szinte bárkivel előfordulhat. Hogy pontosan mi az oka? A lebegő széklet egyszerűen kisebb fajsúlyú, illetve sűrűségű annál, ami lesüllyed. Korábban a szakértők úgy gondolták, az okozhatja, ha a fekáliában túl sok a zsír. Később azonban egy tanulmány kiderítette, hogy extra levegő jelenléte is oka lehet.

Miről árulkodik a széklet? Kényes, mindennapi téma, hiszen jó esetben naponta jelt adnak magukról a belek székletürítéssel. Nyilván nem kell minduntalan árgus szemekkel vizslatni a produktumot, de némi elemi ismeret segítséget ad, hogy ne késlekedjünk, ha orvoshoz kell fordulni.

Emésztési gondokat jelezhet

Az extra levegő származhat olyan szénhidrátfélékből, laktózból vagy rostból, amelyet nem emésztettünk meg vagy szívódott fel rendesen, hanem megerjedt a belekben, és gázképződést okozott. Ez gyakrabban megeshet laktózérzékenyekkel, illetve olyankor, ha túl sok tejterméket vagy rostot fogyasztottunk egyszerre. A cukros, alkoholos italok, illetve a mesterséges édesítőszerek is extra gázzal telíthetik meg a székletet.

Székletünk állaga egészségünkről is sokat elárulhat

Ha pedig a székletben több a gáz a szokásosnál, akkor könnyebb lesz, és nagyobb eséllyel fog lebegni a vécécsészében ahelyett, hogy lesüllyedne az aljára. Emellett az is lehetséges, hogy a székletben lévő extra zsír okozza a lebegést. Ilyenkor a túl sok zsíros étel fogyasztása a ludas - ha a belekben nem tud felszívódni az összes bevitt zsiradék, akkor a széklettel együtt kiválasztja szervezetünk. Ritkább esetekben a zsíros, lebegő széklet azt is jelezheti, hogy szervezetünk nem tudja megfelelően megemészteni a zsiradékot. Az orvos egy székletvizsgálattal meg tudja állapítani, hogy valóban erről van-e szó. Gyanakvásra adhat okot, ha székletünk extrán erős szagú, és hasi görcseink is vannak.

Forrás: menshealth.com