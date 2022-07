Ételek, melyek gyulladásokat okoznak

Glutén

A glutén a gabonafélékben található fehérje, amely immunreakciót válhat ki, mely irritálhatja a vékonybél felszínét, és sok emésztéssel, tápanyagfelszívódással kapcsolatos problémát, székrekedést, hasmenést okozhat. A gluténérzékenység kiválthat szorongást, depressziót, hangulatingadozást, bágyadtságot, zavarodottságot, migrént, illetve ízületi fájdalmat és duzzanatot is.

Élesztő

Van belőle a kenyerekben, péksüteményekben, a sörben, a borban, némelyik levesalapban és bizonyos erjesztett ételekben is. Azoknál, akik érzékenyek rá, puffadást, székrekedést, hasmenést, szorongást, kiütéseket, viszketést, terméketlenséget, menstruációs problémákat, légzési nehézségeket és súlynövekedést okozhat.

Finomított szénhidrátok

Fehér liszt, fehér rizs, gabonapelyhek, krékerek, olajban sült krumpli – ezeket is érdemes kerülni, amikor csak lehet.

A laktózérzékenyeknek a tejtermékek kellemetlen panaszokat okozhatnak.

Laktóz

A laktóz az a cukorféle, ami a tejben, illetve tejtermékekben található. A laktózérzékenyek szervezetében nincs elegendő laktáz nevű enzim, amely a laktóz lebontásához szükséges. A laktózintolerancia hasfájást, gázképződést, puffadást, hányingert és hasmenést is okozhat. Érdekes tény, hogy a natúr görög joghurt 99 százalékban laktózmentes, ezért a legtöbb laktózérzékeny is bátran fogyaszthatja.

Cukor

A feldolgozott cukorfélék sok üres kalóriát tartalmaznak, megemelik a vércukorszintet, és alig van bennük tápanyag. Nemcsak hizlalnak, de jelentős mértékben táplálják a szervezetben jelen lévő gyulladásokat is, amelyek számos betegség kialakulásának kockázatát növelik. Ugyanez a helyzet az alkohollal is, így azt is érdemes a lehető legritkábban fogyasztani.

Forrás: rodalewellness.com