Új hírek jöttek a napokig elérhetetlen EESZT-ről

Ahogy arról mi is beszámoltunk, péntek kora délutánt leállt az EESZT, és az egész országban nem lehetett kiváltani a gyógyszereket, kizárólag kézzel írt receptekkel.

Ismét zavartalanul működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Fotó: screenshot, eeszt.gov.hu

Ez volt a baj

Az Energiaügyi Minisztérium szerint az elektronikus közigazgatási szolgáltatások működésében adódott fennakadásokat és leállásokat több hardver-elem meghibásodása okozta. „Az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát” – írták közleményükben.

Újra működik a felhőalapú receptfelírás és -kiváltás

A tájékoztatás szerint a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek.

Forrás: MTI. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images