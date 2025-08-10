Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Új hírek jöttek a napokig elérhetetlen EESZT-ről

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is – közölte Energiaügyi Minisztérium.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, péntek kora délutánt leállt az EESZT, és az egész országban nem lehetett kiváltani a gyógyszereket, kizárólag kézzel írt receptekkel.

EESZT felülete
Ismét zavartalanul működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Fotó: screenshot, eeszt.gov.hu

Ez volt a baj

Az Energiaügyi Minisztérium szerint az elektronikus közigazgatási szolgáltatások működésében adódott fennakadásokat és leállásokat több hardver-elem meghibásodása okozta. „Az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát” – írták közleményükben.

Újra működik a felhőalapú receptfelírás és -kiváltás

A tájékoztatás szerint a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek.

Forrás: MTI. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

