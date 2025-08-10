Új hírek jöttek a napokig elérhetetlen EESZT-ről

Ahogy arról mi is beszámoltunk, péntek kora délutánt leállt az EESZT, és az egész országban nem lehetett kiváltani a gyógyszereket, kizárólag kézzel írt receptekkel.
Ez volt a baj
Az Energiaügyi Minisztérium szerint az elektronikus közigazgatási szolgáltatások működésében adódott fennakadásokat és leállásokat több hardver-elem meghibásodása okozta. „Az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát” – írták közleményükben.
Újra működik a felhőalapú receptfelírás és -kiváltás
A tájékoztatás szerint a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért és -kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek.
Forrás: MTI. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images