„Kedves betegek és hozzánk járó egészségesek! Jelenleg az EESZT elérhetetlen országszerte, ezért a térből nem lehet gyógyszereket kiváltani” – adta hírül Facebook-oldalán a kismarosi Málnalevél Patika. Ha tehát valaki az EESZT oldalára tévedne, azt az alábbi szöveg fogadja mad.

Leállt az EESZT, az egész országban nem lehet kiváltani a gyógyszereket. Fotó: screenshot, EESZT

Nincs sok információ a leállásról

Mivel az oldalon azt írják, további információként keressük fel az e-egeszsegugy.gov.hu-t, így is tettünk, ott azonban nem találtunk további információkat. Az Aktuális információk, karbantartási tájékoztatók menüpontban ugyanis a legutóbbi rögzített üzemzavar 2024 novemberében történt. Az idei évről még nincs semmilyen bejegyzés itt, pedig a mostanihoz hasonló fennakadásokat májusban és júliusban is tapasztalhattak a patikába járók.

Dolgozna a hiba elhárításán

Információk szerint az egész országot érinti a meghibásodás – ezt több budapesti patika is megerősítette a HVG-nek. Arról egyelőre nem tájékoztatták a gyógyszertárakat, hogy várhatóan mikorra áll majd helyre a rendszer. Addig viszont csak kézzel felírt receptekkel tudják kiváltani a betegek a vényköteles gyógyszereiket.

„Az EESZT ügyfélszolgálatán azt mondták, hogy tudnak a leállásról, és dolgoznak már a hiba elhárításán, azt viszont nem tudták megmondani, hogy pontosan mikorra állhat helyre a rendszer” – olvasható a HVG cikkében.

