Leállt az EESZT, az egész országban nem lehet kiváltani a gyógyszereket

Perl Kitti
Már tegnap óta elérhetetlen az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT). Jelenleg még semmilyen digitális receptet nem lehet kiváltani.

„Kedves betegek és hozzánk járó egészségesek! Jelenleg az EESZT elérhetetlen országszerte, ezért a térből nem lehet gyógyszereket kiváltani – adta hírül Facebook-oldalán a kismarosi Málnalevél Patika. Ha tehát valaki az EESZT oldalára tévedne, azt az alábbi szöveg fogadja mad.

EESZT leállás tájékoztató szövege az oldalon
Leállt az EESZT, az egész országban nem lehet kiváltani a gyógyszereket. Fotó: screenshot, EESZT

Nincs sok információ a leállásról

Mivel az oldalon azt írják, további információként keressük fel az e-egeszsegugy.gov.hu-t, így is tettünk, ott azonban nem találtunk további információkat. Az Aktuális információk, karbantartási tájékoztatók menüpontban ugyanis a legutóbbi rögzített üzemzavar 2024 novemberében történt. Az idei évről még nincs semmilyen bejegyzés itt, pedig a mostanihoz hasonló fennakadásokat májusban és júliusban is tapasztalhattak a patikába járók.

Dolgozna a hiba elhárításán

Információk szerint az egész országot érinti a meghibásodás – ezt több budapesti patika is megerősítette a HVG-nek. Arról egyelőre nem tájékoztatták a gyógyszertárakat, hogy várhatóan mikorra áll majd helyre a rendszer. Addig viszont csak kézzel felírt receptekkel tudják kiváltani a betegek a vényköteles gyógyszereiket.

„Az EESZT ügyfélszolgálatán azt mondták, hogy tudnak a leállásról, és dolgoznak már a hiba elhárításán, azt viszont nem tudták megmondani, hogy pontosan mikorra állhat helyre a rendszer” – olvasható a HVG cikkében.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

