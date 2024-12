Borda alatti fájdalom – mit jelent?

A borda alatti fájdalom ijesztő lehet, hiszen egyszerűbb sérülések mellett akár belső szervi elváltozásokra is utalhat. Ilyenkor pedig nem mindig tudjuk egyértelműen megállapítani, hogy honnan ered a panasz, mivel a belső szervek több esetben azonos idegpályákon osztoznak. Általában véve jó támpont lehet, hogy a jobb vagy a bal bordaív alatt jelentkezik-e a fájdalom. Az alábbiak e felosztás szerint vesszük sorra a lehetséges kiváltó okokat.

A borda alatti fájdalom legtöbbször gyorsan múló kellemetlenség, de akár súlyosabb problémák jele is lehet. Fotó: Getty Images

A jobb bordaív alatti fájdalom okai

A jobb bordaív alatt található több létfontosságú szerv, mint a jobb tüdőfél, illetve az emésztőrendszer egy része, így a máj, a hasnyálmirigy, az epehólyag, a vékony- és vastagbél. Ugyancsak itt helyezkedik el a húgyúti rendszer egy része: a jobb vese és annak húgyvezetéke. Ezzel együtt jó általános egészségi állapotú fiataloknál többnyire sérülések okoznak – mindkét oldalon – lokális fájdalmat: esések, sportbalesetek, egyéb ütések. Legtöbbször izomhúzódásról van szó, de zúzódások, bordatörések is felléphetnek, amelyek gyógyulási ideje hetekre elhúzódhat – olvasható a Northwell Health oldalán.

Szintén a jobb oldali bordák alatt érezhető fájdalommal járhat az epehólyag-gyulladás, emésztési zavarok, valamint a májat érintő megbetegedések, így akár a vírusos májgyulladás, avagy a hepatitisz. A fájdalom – légzési nehézségekkel, szapora pulzussal társulva – mélyvénás trombózis okozta tüdőembóliára, továbbá tüdőgyulladásra és mellhártyagyulladásra is figyelmeztethet. Ritkábban szívpanaszok is átsugározhatnak a jobb oldalra, mint a szívroham vagy a szívburokgyulladás. A tünet kapcsán ugyancsak felmerülhet vesekövesség vagy felszálló húgyúti fertőzés gyanúja. Végezetül említést érdemel az övsömör, amely hólyagos kiütések mellett akár erős fájdalmat is előidézhet, jellemzően az egyik oldal koncentrálódva.

A bal bordaív alatti fájdalom okai

A bal oldali bordák mögött található a szív, a hasnyálmirigy, a gyomor, a bal vese és a vastag- és vékonybél egy szakasza. Éppen a szív jelenléte miatt az ezen az oldalán jelentkező fájdalom ijesztőbb lehet, mint a jobb bordaív alatt érzett. A már említett szívinfarktus, szívburokgyulladás többségében a bal oldalon okoz fájdalmat, ahogy az aortarepedés is itt válthat ki éles, szúró fájdalmat. Szintén azonnali ellátást igénylő állapot a tüdőembólia, amely a bal tüdőfélben is jelentkezhet. Emésztőszervi panaszok ugyancsak jelenthetik a fájdalom forrását: reflux, gyomorfekély, nyelőcsőgörcs, hasnyálmirigy-gyulladás, irritábilis bél szindróma (IBS), gyulladásos bélbetegségek (Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás).

A bal vesét érintő vesekövesség és húgyúti fertőzés ugyancsak lehet a fájdalom kiváltó oka, ahogy a lépmegnagyobbodás is, amely lehet fertőzések (mononukleózis), de súlyos esetben vérrák (leukémia, limfóma) következménye egyaránt. Mindezeken felül az övsömör is koncentrálódhat a törzs középvonalának bal felére.

„Ha a fájdalom enyhe, és magától megszűnik, általában nincs ok a pánikra. Ha azonban bizonyos mozdulatokra felerősödik, például nyújtózásra vagy lélegzetvételre, az már annak jele lehet, hogy valami veszélyesebb áll a háttérben. Ha pedig a fájdalom elviselhetetlen mértékű, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni” – javasolja a borda alatti fájdalom kapcsán dr. Chidubem Iloabachie sürgősségi szakorvos.