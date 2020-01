A pajzsmirigy-alulműködés gyakori tünetei

Dr. Reismann Péter, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanársegédje szerint a középkorú nők esetében fokozott kockázatról beszélhetünk, a 40 év feletti nők között akár minden huszadik érintett lehet. A probléma megjelenése hajlam kérdése is, leggyakrabban krónikus gyulladás következményeként alakul ki apajzsmirigyfunkcióvesztése. A diagnosztizálás vérvizsgálattal és ultrahanggal történhet, kezelésként pedig tartós hormonpótlást alkalmaznak.

Negyven felett akár minden huszadik nőt érinthet a pajzsmirigy-alulműködés

Akár a stressz is zavart okozhat

A nőknél ötször-nyolcszor gyakrabban fordul elő a pajzsmirigy működési zavara, mint a férfiaknál, aminek hátterében genetikai és hormonális okok állnak. A pajzsmirigy-alulműködést többnyire egy krónikus gyulladás okozza, amit számtalan tényező, így például a stressz, a szülés vagy egy vírusfertőzés is beindíthat. A gyulladás következményeként a normális pajzsmirigyállomány visszafordíthatatlanul károsodik, ezáltal csökken a hormontermelés.

Hogyan hat ki a stressz szervezetünk működésére? Részletek itt.

Mivel a pajzsmirigy által termelt hormonok az emberi szervezet szinte valamennyi anyagcsere-folyamatára hatással vannak, így annak alulműködése számtalan panaszt okozhat, ezek többsége ráadásul viszonylag általánosnak mondható. A funkciózavar mellett a pajzsmirigy méretének növekedésével nyaki duzzanat is kialakulhat, ez azonban nem jelenik meg minden alkalommal. A menstruációs ciklus felborulása, a fáradtság, a fázékonyság, a súlygyarapodás, a hajhullás, a magasabb koleszterinszint viszont már gyakori tünet.

Hormonpótlás a teljes életért

A diagnózis felállításához labor- és ultrahangvizsgálatra van szükség. Igen súlyos alulműködés esetén ritkább tünetek, mint a tüdő és a szív belhártyájának vizesedése, EKG-eltérések, lábszári ödéma, izomgyengeség, fátyolos hang is megjelenhet. A meddőség mögött is állhat nem megfelelő pajzsmirigyműködés. Mind a pajzsmirigy alulműködése, mind a túlműködése emeli a vérnyomást, az előbbi az erek falának merevebbé válásával, míg utóbbi a keringés felgyorsításával. A pajzsmirigy túlműködése emellett gyakran okoz ingerlékenységet, koncentrációs problémákat, alvászavart, nyugtalanságot, testsúlyvesztést, hasmenést, kézremegést is.

A krónikus gyulladás által kiváltott pajzsmirigy-alulműködést nem lehet visszafordítani, azaz a hormontermelést nem lehet újraindítani, ám tartós hormonpótlással ismét teljes életet élhet a páciens. Így ha csak ez áll a panaszok hátterében, akkor a kellemetlen tünetek megszüntethetők. Pajzsmirigy-alulműködés veleszületett rendellenességként akár újszülötteknél is előfordulhat, ezt azonban ma már születést követően szűrik - hangsúlyozza Dr. Reismann Péter.