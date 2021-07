Emésztőrendszeri panaszok

Az emésztőrendszeri tünetek közé tartozik a puffadás, a gyakori böfögés, a fokozott bélgázürítés, valamint a gyakori hasmenés vagy székrekedés is. Emellett tapasztalhatunk állandó fáradtságot, kimerültséget. Viszkethetnek a füleink, a szemeink, a szemek alatt sötét karikák, táskák jelenhetnek meg. Merevek, fájdalmasak lehetnek az ízületeink.

Az állandó fáradtság is jelezheti a krónikus gyulladást

Légúti és bőrtünetek

A légutakat érintő tünetek közé tartozik a torokkaparás, -irritáció, állandó köhécselés, az eldugult orr, a fokozott orrváladékozás. A bőrön aknék, pattanások, kiütések, pöttyök jelenhetnek meg, gyakori lehet a bőr kivörösödése, illetve a pirulás is. A vízvisszatartás, az arc, végtagok puffadása, duzzadása is jelentkezhet, megeshet, hogy folyamatosan csak bizonyos ételeket kívánunk, illetve falási rohamok, stressz- vagy érzelmi evés is jelentkezhet.

Mi a megoldás?

A jó hír, hogy a gyulladások csökkenthetők, visszaszoríthatók, ráadásul még gyógyszert sem kell szedni hozzá: szakértők szerint a legjobb módszer a tudatos és egészséges táplálkozás.

A rejtett gyulladások nagyon rossz hatással vannak az egészségünkre. De vannak bizonyos ételek, melyek fogyasztásával felvehetjük a harcot ezekkel a káros folyamatokkal szemben. Mutatjuk ezeket!

Ennek első lépése, hogy kiderítsük, van-e valamilyen ételérzékenységünk vagy -intoleranciánk, mivel ha az ilyen jellegű problémák diagnosztizálatlanok maradnak, akkor serkentik a szervezetben lévő gyulladásokat.

A leggyakoribb bűnösök

A leggyakoribb "bűnös" a tej, illetve a tejtermékek, a búza, a kukorica, a cukor, a szója, a tojás és a földimogyoró. Étkezési napló vezetésével néhány hét alatt viszonylag egyszerűen felmérhetjük, hogy melyik az, amely esetleg kellemetlen tüneteket okoz. Ha az irritáló ételeket ki tudjuk zárni az étrendünkből, rengeteget segítünk, hogy testünk le tudja győzni a gyulladásokat.

Forrás: care2.com