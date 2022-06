A korral így változik a testszag

Idősebb korban magasabb a kockázata több krónikus megbetegedés kialakulásának, márpedig ezek között vannak olyan kórképek, amelyektől testszagunk is megváltozhat. E körbe tartozik például a pajzsmirigy-túlműködés, a májat érintő megbetegedések, valamint a cukorbetegség is - írja a brightside.me. Emellett ismert, hogy az öregedő bőr egyébként is több zsírsavat termel. E zsírsavakból levegővel érintkezve 2-nonenal, egy kellemetlen szagú bomlástermék képződik.

A testszag alakulására a többi között a táplálkozás is jelentős kihatással lehet. Fotó: Getty Images

Szintén hatással van testszagra, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A halak, vörös húsok, magas kéntartalmú ételek és egyes fűszerek emésztése nyomán egyaránt is olyan anyagok szabadulhatnak fel, amelyek a verejtékbe jutva igen erős szagot áraszthatnak. Számít továbbá, hogy milyen a napi folyadékbevitelünk. Minél dehidratáltabb a szervezet, annál rosszabb lehet a lehelet, mivel a száraz szájüreg ideális táptalaj a különféle kórokozók és baktériumok szaporodásához. Az idősebbek leheletének szaga amiatt is változhat, mert közülük sokan viselnek műfogsort, aminek tisztítása sokszor nehézkes, illetve az ínybetegségek is gyakoribbak az idős emberek körében.

Szervezetünk hormonháztartásában is jelentkeznek változások. Nők esetében például a havi ciklus is jelentős hormonális változásokkal jár, majd a kor előrehaladtával a menopauza szintén változásokat idéz elő a hormontermelésben. A hormoningadozás okozta testszagváltozást pedig képesek vagyunk érzékelni: egy 2020-as tanulmány szerint például a férfiak vonzóbbnak találják azokat a nőket, akik éppen ovulálnak. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a testszagra hatással lehetnek bizonyos gyógyszerek, például az antidepresszánsok is. Mivel idősebb korban többen szorulnak folyamatos gyógyszerszedésére, így ez is közrejátszhat a testszag tartós megváltozásához.